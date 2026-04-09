Honda CR-V следующего поколения будет похожим на «китайцев»

Рендер: AeromechX

Китаизация постепенно распространяется на всю автомобильную промышленность, а экстравагантный дизайн, который используют «поднебесные» автомобили, стало модно копировать даже крупным автопроизводителям.

В ближайший год Honda собирается сменить генерацию своего кроссовера-бестселлера CR-V. Вместе с этим японский автопроизводитель может «перетряхнуть» внешний облик этой модели до неузнаваемости.

Новизна в современной автопромышленности – это то, что хорошо продается. Поэтому новый CR-V должен получить совершенно новый дизайн, который вберет в себя немало экстерьерных решений, которые ранее были опробованы в китайских кроссоверах.

Дизайнер «AeromechX» опубликовал первые изображения нового Honda CR-V, на которых этот компакт-кроссовер щеголяет необычными бумерангообразными фарами, сложным по конструкции бампером и закрытой панелью решетки радиатора, окрашенной в цвет кузова.

Сзади изменения CR-V могут оказаться менее экстремальными, но все же затронут крышку багажника и фонари, которые сменят графическое наполнение.

Предполагалось, что кроссовер будет продаваться в том числе в электрической версии, но недавно «Хонда» переключила свое внимание на ДВС и гибридные технологии. Скорее всего, следующему «Серванту» будет положена бензиново-электрическая силовая установка нового поколения, разработанная для повышения мощности и топливной экономичности.

В базовой версии продавать кроссовер, вероятно, будут с прежним 1,5-литровым турбодвигателем, который усовершенствуют для более плавной и эффективной работы.

В список оснащения машины должна войти продвинутая система Honda Sensing, включающая в себя функцию электронного управления тормозами (brake-by-wire), и кругового обзора, работающую совместно со встроенным видеорегистратором.

Запуск совершенно нового Honda CR-V ждут до конца 2027 года.