Из бюджетного минивэна в автодом: 7-местная Toyota Sienta трансформируется в продуманную гостиную или спальню на колесах

В прошлом году тюнинг-бренд YURT из Японии представил комплект переоборудования для минивэна Toyota Sienta, получивший название VanLife Roomkit. Он включал в себя множество деталей, которые превращают 7-местную бюджетную семейную модель «Тойоты» в мобильный кемпер.

Изначально VanLife Roomkit был предназначен исключительно для 5-местной Toyota Sienta, однако теперь YURT подготовил аналогичную модификацию для 7-местного минивэна.

Тюнерам удалось преодолеть проблему усложнения конструкции кемпера из-за 7-местного салона. Комплект является съемным и легко демонтируется, когда владельцу необходим третий ряд сидений.

Комплект доработок состоит из натурального шпона и элементов массива дерева, изготовленных вручную профессиональными столярами, что создает уютную атмосферу внутри.

За счет него у владельца появляется возможность трансформации Sienta из обычного 7-местного минивэна в комфортабельную спальню на колесах или даже гостиную.

При использовании комплекта VanLife Roomkit в качестве кровати пространство под ней служит большим кладовым помещением, а задний пол можно выдвинуть, превратив его в стол. Одновременно с этим, подняв задние сиденья, можно вернуть автомобиль практически в стандартное состояние, вмещающее пассажиров.

Комплект VanLife Roomkit для кемпера модернизирует только интерьер, не внося изменений во внешний вид. Он также сохраняет существующую 1,5-литровую гибридную систему Sienta, которая обеспечивает суммарную мощность 116 лошадиных сил и работает в паре с бесступенчатой трансмиссией e-CVT.

Сколько будет стоить такой пакет доработок для популярного в Японии минивэна, пока не объявлено. В продаже он появится в течение этого года.