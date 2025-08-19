Минивэн Toyota Sienta превратился в микро-спальню на колесах

Популярный в Японии минивэн Toyota Sienta все чаще становится объектом доработок от местных тюнинг-брендов, специализирующихся на кемперах.

Недавно эта небольшая по габаритам модель была вновь взята за основу проекта местной фирмы Yurt, которая модернизировала свой комплект Vanlife Roomkit для «Сиенты», превращающей ее в микро-спальню на колесах.

Пакет доработок получил приставку к названию Plus и предлагает улучшенный вариант дизайна, в котором материалы отделки внутреннего убранства кемпера выполнены из японского кипариса. Он столь же прочен и долговечен, что и обычное дерево, но гораздо легче.

Пол обладает плоской конструкцией облегчая его использование в нескольких сценариях: режиме «гостиная», «на улице», «поездка» и «комната», а также «диван».

Комплект Vanlife Roomkit Plus для Toyota Sienta

Установка комплекта Vanlife Roomkit Plus осуществляется за счет затягивания петель вручную. Поскольку он не меняет конструкцию кузова, у покупателя не возникнет проблем с прохождением техосмотра.

Кроме того, при желании набор для кемпера быстро демонтируется.

Изменения во внешнюю часть машины не предусмотрены. Силовая установка автомобиля также остается прежней и копирует оригинальный минивэн Sienta с его 1,5-литровым гибридным мотором на 116 лошадиных сил и бесступенчатой коробкой передач e-CVT. Расход топлива таких авто составляет 3,5-литра на 100 км.

Стоимость превращения Toyota Sienta в микро-спальню на колесах в Японии составляет 679 тысяч 800 иен (370 тысяч рублей). В продажу комплект поступит 30 августа.