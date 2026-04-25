Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ готовится к объявлению цен в Японии

Текст: Алексей Шмидт
Новый мини-внедорожник Toyota «на раме» близок к запуску на родине

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ уже успел дебютировать в Таиланде, где его базовая цена составила 1 миллиона 269 тысяч местных бат (примерно 3,2-миллиона рублей). Сейчас эта модель готовится к запуску в Японии, где может оказаться заметно дешевле.

По информации инсайдеров, японские спецификации Land Cruiser FJ вместе с прайс-листом на машину будут раскрыты 14 мая 2026 года в 13:30 (по японскому времени).

Сами дилеры узнают стоимость машины немного раньше – 11 – 12 мая 2026 года. Поэтому существует вероятность, что цена просочится в прессу до фактического запуска внедорожника.

Местные СМИ полагают, что ценовая вилка этой модели на родине составит от 3,7 до 4,5-миллиона иен (1,7 – 2,1-миллиона рублей).

В Японии, как и в Таиланде, новый Toyota Land Cruiser FJ будет предлагаться исключительно с проверенным 2,7-литровым бензиновым 4-цилиндровым атмосферным мотором 2TR-FE мощностью 166 лошадиных сил и 245 Нм. В качестве трансмиссии выступит 6-скоростной «автомат». Привод – подключаемый полный. Машина получит блокировку заднего дифференциала 

Длина внедорожника будет равна 4610 мм, ширина 1855 мм, а высота 1890 мм. Расстояние между осями составит 2580 мм. Таким образом, автомобиль окажется самым компактным рамным вездеходом в современной линейке моделей Toyota.

