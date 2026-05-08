Следующий Honda HR-V будет безопасным и экономичным: дебют через 2 года

Honda HR-V нового поколения (рендеринг)

Популярный городской кроссовер Honda HR-V (также известный как Vezel) готовится к масштабной модернизации. Изначально считалось, что «паркетник» следующего поколения дебютирует в следующем году, однако недавно японский автопроизводитель раскрыл планы по запуску новых моделей, согласно которым премьера этой модели отложена до 2028 года.

Накануне стало известно, чего можно ждать от такого вседорожника. Информацию о нем раскрыли инсайдеры из Японии, отметившие, что одним из главных новшеств HR-V должна стать система помощи водителю Honda Sensing нового поколения, обладающая очень высоким уровнем вычислительных возможностей и поддержкой искусственного интеллекта.

Она будет способна более точно оценивать дорожную обстановку и потребности водителя, став заметным шагом вперед с точки зрения общей безопасности кроссовера.

Кроме того, по слухам, для нового Honda HR-V будет предусмотрена новейшая гибридная система e:HEV, в которой 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор сочетается с двумя электрическими двигателями. Мощность первого составит 106 лошадиных сил, а второго и третьего суммарно 131 л.с. При этом средний расход топлива снизится до 3,7-литров на 100 км.

В арсенал «паркетника» также войдет система переключения передач S+Shift, которая ранее дебютировала в спортивном купе Prelude.

Габариты кузова следующей генерации Honda HR-V должны оказаться следующими: длина составит 4350 мм, ширина – 1770 мм, а высота – 1580 мм. Расстояние между осями достигнет 2640 мм, что сделает автомобиль длиннее и выше своей текущей версии.

Судя по рендерам, опубликованным китайской прессой, японский кроссовер, располагающийся в гамме моделей Honda на ступеньку ниже бестселлера CR-V, получит новый дизайн с непрерывной светодиодной полосой дневных ходовых огней спереди, узкими фарами, новой решеткой радиатора, окрашенной в цвет кузова, и обновленными бамперами.

Заднее стекло получит более покатый профиль, а выступающие задние колесные арки придадут машине более спортивный вид.

Внутри следующий Honda HR-V отличится более технологичным салоном, который должен включить в свое оснащение 10,25-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Последний будет работать под управлением системы Honda Connect. Материалы отделки заметно улучшатся, как и общий уровень эргономики.

Ранее выяснилось, что финансовые проблемы Honda ударили по многим ее перспективным проектам. Компании пришлось отложить выпуск ряда перспективных моделей: от Accord до Odyssey и Acura MDX.