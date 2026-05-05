Катастрофа Honda с электрокарами затянет выпуск новых Accord, Odyssey и MDX

Ставка Honda на электромобили, очевидно, провалилась. И в самый последний момент японскому автопроизводителю пришлось экстренно отказываться от выпуска целого ряда уже практически готовых к запуску батарейных моделей (от Acura Afeela 1 и RSX до Honda 0).

В результате компания потеряла порядка 2,5 триллиона иен (почти 16 миллиардов долларов). Невероятная сумма для автопроизводителя, который сейчас всеми силами пытается сэкономить средства.

Как пишет издание «Automotive News», в Honda нашли способ снизить собственные издержки в ближайшее время, но покупателям это не понравится. В открытый доступ ушла служебная записка поставщика, в которой утверждается, что компания отложила запуск нового поколения минивэна Odyssey как минимум на три года. Теперь вместо 2027-го автомобиль появится только в марте 2030-го.

Актуальный Honda Accord также задержится на конвейере из-за финансовых проблем автопроизводителя и продолжит выпускаться вплоть до марта 2030 года.

«Паркетник» Honda HR-V, занимающий второе место по популярности среди кроссоверов компании, останется в том же виде, что и сейчас, еще как минимум два года. Таким образом модель четвертого поколения дебютирует только в 2032 году.

Acura, которая также находится в плачевном финансовом положении, продлит жизненный цикл текущих моделей Integra и MDX. Первая останется на конвейере до марта 2032 года, а вторая до начала 2031-го.