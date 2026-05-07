У популярного кроссовера Toyota Corolla Cross будет 7-местная версия

Toyota Corolla Cross следующего поколения (рендер)

Не так давно появились слухи о новом поколении кроссовера-бестселлера Toyota Corolla Cross. Утверждается, что такие машины прибавят в габаритах, став гораздо ближе к своему образцу для подражания – Toyota RAV4. Накануне стало известно, что, помимо увеличения размеров, «Королла Кросс» также сможет удивить наличием новой 7-местной модификации.

Автомобиль будет собираться на заводе в Индии. Специально для увеличения его мощностей компания инвестирует в предприятие порядка 300 миллиардов иен, пишет японский «Nikkei».

По информации источника, близкого к руководству Toyota, инвестиции знаменуют начало нового стратегического этапа для японской компании на одном из ее основных рынков. План включает строительство трех новых заводов, один из которых будет отвечать за производство нового кроссовера, который по размерам и назначению будет конкурировать с Jeep Commander.

Утверждается, что новая Toyota Corolla Cross будет базироваться на платформе TNGA-C, а ее колесная база увеличится на 15 см. Это структурное изменение позволит машине достичь длины в 4,65-метра, значительно превысит этот показатель у ее предшественницы, где он составляет всего 4,46—метра.

Компакт-кроссовер должен обзавестись новейшей мультимедийной системой на базе Toyota Arene, а также пакетом помощи водителю Toyota Safety Sensing 4.0.

Одной из главных «фишек» этой модели станет электрификация. В частности появление у нее гибридных версий с увеличенным запасом хода, позволяющим проехать около 100 км в электрическом режиме.

Ранее сообщалось, что новая Toyota Corolla Cross избавится от консервативного дизайна в пользу более современного стиля. Несмотря на свое родство с Toyota RAV4, машина может получить совершенно иную внешность (к примеру, как на главной иллюстрации к этой новости – рендере BestCarWeb).