Toyota Corolla Cross следующего поколения избавится от консерватизма

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
Популярный компактный SUV Toyota близок к крупной модернизации

Toyota Corolla Cross нового поколения (рендер)

Toyota Corolla Cross всегда считался автомобилем, который не был чем-то примечательным. Несмотря на свою популярность, машина использовала консервативный подход, но в следующем поколении все может сильно измениться.

Японский «паркетник» сменит генерацию в период с 2026 по 2027 год и будет придерживаться более авангардного и технологически продвинутого стиля.

Судя по рендерам, распространенным китайским порталом «Automachi», передняя часть кузова следующей «Королла Кросс» будет иметь дизайн, схожий с актуальными Toyota Prius, а также Camry, в том числе получит С-образные дневные ходовые огни и сплошную светодиодную полосу. Проще говоря, это будет уже не просто «семейный кроссовер», а автомобиль, имеющий какой-никакой стильный дизайн.

Toyota Corolla Cross нового поколения (рендер)

Вседорожник увеличится в длине и размере колесной базы, за счет чего пространство для пассажиров на задних сиденьях и объем багажного отделения будут оптимизированы.

В салоне новый Toyota получит новейшую мультимедийную систему Toyota Arene. Цифровая приборная панель станет крупнее, что преобразит весь интерьер, переведя его из утилитарного стиля в более современный и цифровой.

Toyota Corolla Cross нового поколения (рендер)

Но настоящей изюминкой этого проекта должна стать силовая установка. Японские СМИ пишут, что Corolla Cross следующего поколения будет оснащена совершенно новой 1,5-литровой 4-цилиндровой гибридной силовой установкой.

В качестве шасси выступит прежняя платформа TNGA-C, но ей предстоит пережить модернизацию.

Что касается цен, то в Японии ждут, что машина подорожает примерно на 100 тысяч иен (примерно 50 тысяч рублей).

