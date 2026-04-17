Первый настоящий российский кроссовер Lada Azimut: что по ценам?

Фото: Lada

«АвтоВАЗ» завершает испытания и подготовку к серийному запуску кроссовера Lada Azimut. Первый в истории российского автопроизводителя полноценный кроссовер (SUV), если не считать неудачных попыток коллаборации с рядом китайских автопроизводителей, должен встать на конвейер уже в третьем квартале этого года. А пока все гадают, какой окажется цена этой перспективной новинки Lada.

Изначально считалось, что кроссовер, длина которого составит 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, а высота 1,6-метра будет бороться за покупателей с Haval Jolion и Belgee X50, но, возможно, сами «вазовцы» видят в нем конкурента Omoda C5 и Jaecoo J6.

Если это действительно так, то цена нового Lada Azimut будет немного ниже цен этих китайских «паркетников», но вряд ли намного.

Скорее всего, «АвтоВАЗ» ради конкурентоспособности в сравнении с «поднебесными» оппонентами сделает «Азимут» дешевле примерно на 150-200 тысяч рублей, но на большее рассчитывать не приходится.

Таким образом, начальная цена кроссовера с большой долей вероятности превысит 2 миллиона рублей.

Впрочем, пока это все лишь слухи, под которыми нет никаких подтвержденных данных. Сам «АвтоВАЗ» традиционно тему с ценами своей еще не запущенной в серию модели никак не комментирует, ограничиваясь пресс-релизами, в которых рассказываются подробности об испытаниях машины и ее подготовке к выпуску в продажу.

Ранее очевидцам удалось запечатлеть тестовые прототипы Lada Azimut, судя по которым в отдельных «топовых» комплектациях машина будет оснащаться многослойными боковыми стеклами, предназначенными для улучшения шумоизоляции. Также ходят слухи, что компания работает над специальной опцией для этой модели, заключающейся в установке на нее проекционного экрана.