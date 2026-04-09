Британцы определили лучший семейный кроссовер: это не Jaecoo, BMW и даже не Toyota

Последние 20 лет стали ключевыми для развития сегмента кроссоверов во всем мире. И Великобритания здесь не исключение. Недавно стало известно, что местным лидером в сегменте SUV стал китайский «паркетник» Jaecoo 7, однако лавры лучшего семейного вседорожника принадлежат не ему.

Журналисты британского издания «WhatCar» составили список лучших представителей сегмента семейных SUV, которые сейчас доступны на местном рынке. И вопреки всем ожиданиям победителем в этом соревновании стал Kia Sportage.

Речь идет о кроссовере корейского производства, который местные покупатели ценят за универсальность и выгодную цену. Минимальная стоимость «Спортейджей» в Великобритании составляет 30 тысяч 935 фунтов стерлингов (примерно 3,2-миллиона рублей).

Машина доступна в широком диапазоне конфигураций: от бензиновых до гибридных и даже подключаемых гибридных версий, а также может похвастаться большим количеством опций.

В итоговом рейтинге лучших семейных кроссоверов Kia Sportage обошел по совокупности качеств такие модели как Volvo XC60, занявший второе место, и Smart #5, ставший третьим.