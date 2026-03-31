Популярный минивэн Nissan готов к крупному обновлению ради конкуренции с Toyota и Honda 

Текст: Михаил Романченко
Выяснились подробности о модернизации NV200 Vanette

Фото: Nissan

Сегмент минивэнов в Японии традиционно пользуется высоким интересом со стороны местных покупателей. Особым вниманием в нем пользуются такие модели, как Toyota Sienta и Honda Freed, но на пятки им наступает бюджетный вэн Nissan NV200 Vanette.

В 2027 году этот семейный автомобиль должен подвергнуться серьезной модернизации, получив более «легковую» версию, а также экономичную силовую установку e-Power.

Согласно сообщениям японских СМИ, новый Nissan NV200 Vanette, по габаритам схожий с Toyota Sienta и Honda Freed, готовится к масштабному обновлению, в рамках которого получит как пассажирскую версию с увеличенным комфортом и расширенным списком функций, так и коммерческую модификацию.

Причина, по которой Nissan «взялся» за эту модель, связана с тем, что она не модернизировалась на протяжении долгого периода времени. Впрочем, в последнее время компания уделяет этому минивэну гораздо больше внимания.

Так, к примеру, недавно у него появилась спецверсия «MyRoom» с отделкой из дерева и эксклюзивными сиденьями, которая представляет собой переделку машины под комфортабельный кемпер.

Ходят слухи, что легковая версия полностью нового NV200 Vanette, созданная на базе коммерческого фургона, будет укомплектована электрическими сдвижными дверями, а также гибридной системой e-Power следующей генерации. За счет использования в ней для привода электромотора, а не ДВС, топливная экономичность этой модели серьезно повысится. 

