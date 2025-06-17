Nissan хочет отказаться от недорогого заводского автодома MyRoom

В конце 2024 года компания Nissan представил новый кемпер MyRoom, который был построен на базе минивэна NV200.

Автомобиль оценили в 4,7 миллиона йен (2,5 миллиона рублей), что оказалось одним из самых недорогих предложений в таком сегменте. Но, похоже, машину не оценили покупатели, и ее жизненный цикл завершится гораздо раньше запланированного.

Как сообщают японские автомобильные издания, план по реструктуризации Nissan делает будущее кемпера MyRoom туманным, поскольку компания собирается избавиться от недорогого минивэна NV200. С большой долей вероятности автодом будет снят с конвейера вместе с его прародителем не просуществовав даже год.

Главой изюминкой этого автокемпера, выпускаемого Nissan, было его внутреннее убранство. Большое количество деревянных панелей в салоне предназначены для того, чтобы создавать уютную атмосферу, похожую на роскошную комнату в японском стиле.

На втором ряду установлены сиденья со специальной конструкцией «два в одном», которые можно трансформировать как в обычный диван, так и в кровать.

За питание бортовых систем в кемпере отвечает портативный аккумулятор, заимствованный у электрокара Leaf. В нем предусмотрена розетка переменного тока на 100 В.

Пока же автодом Nissan продолжает оставаться на конвейере. Машина комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем на 108 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором.