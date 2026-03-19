Land Cruiser среди минивэнов: Toyota X-Van Gear завис в разработке либо вовсе не существует

В гамме машин Toyota самыми известными по проходимости моделями считаются внедорожники Land Cruiser. Они отлично чувствуют себя на бездорожье и невероятно надежны. Но что, если бы можно было применить эти качества к минивэну? Таким вопросом определенно задавались в «Тойоте», когда проектировали концепт-кар X-Van Gear.

Машину показали в виде прототипа еще в 2023 году, а годом спустя запатентовали ее дизайн. Считалось, что премьера товарного минивэна состоится осенью 2025 года на автосалоне в Токио, но в итоге машину так и не показали. Более того, с тех пор о ней нет даже никаких слухов.

Инсайдеры пишут, что проект внедорожного минивэна, который мог бы стать для Toyota возможностью поконкурировать с Mitsubishi Delica в ее сегменте, «завис» в разработке.

Точные сроки запуска автомобиля пока остаются загадкой даже для самих «тойотовцев». Более того, ходят разговоры, что серийный X-Van Gear и вовсе не планировался. Именно этим можно объяснить полное отсутствие замеченных тестовых прототипов таких машин на дорогах в последние годы.

Новый минивэн, адаптированный для бездорожья, собирались построить на платформе TNGA-C, а также оснастить его 1,8-литровым гибридным двигателем, положенным моделям Noah и Voxy.

Такой автомобиль должен был получить в оснащение систему полного привода, высокий дорожный просвет и пластиковую защиту ЛКП, установленную по периметру кузова.

Уникальной особенностью концепта X-Van Gear, который должен был лечь в основу этого проекта, был кузов с отсутствующей центральной стойкой, вкупе с необычными раздвижными дверями предлагающий для водителя и пассажиров очень большой проем, удобный как для посадки и высадки, так и для погрузки крупногабаритных вещей, таких как велосипеды, удочки и подобное.