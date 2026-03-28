Новый кроссовер Honda, который поборется с Toyota Harrier, выехал на тесты

В конце января этого года в открытом доступе появились фотографии нового поколения неизвестного кроссовера Honda, который, по слухам, должен навязать борьбу следующему Toyota Harrier. Недавно машину запечатлели вновь, и японские СМИ выяснили, что речь идет об опытном образце нового поколения Honda Vezel.

По информации инсайдеров, местные дилеры уже уведомлены о том, что дебют Vezel следующего поколения запланирован на 2027 год.

Ожидается, что машина приобретет крупные изменения в дизайне, а также будет укомплектована 1,5-литровым рядным 4-цилиндровым атмосферным мотором. Кроме того, модель может оказаться доступна в том числе с гибридной системой e:HEV второй генерации, унаследованной у спортивного купе Honda Prelude.

Понять, как поменяется новый Vezel внешне, пока сложно из-за плотной камуфляжной маскировки. Единственное, что можно сказать по очертанию кузова прототипа, он будет больше похож на кросс-купе, нежели на классический SUV.

Впрочем, его конкурент (Toyota Harrier новой генерации), по слухам, также получит более покатую линию крыши, так что перемены в форм-факторе Vezel не удивительны.

Официальные продажи третьей генерации кроссовера Honda Vezel должны начаться в Японии до конца 2027 года.