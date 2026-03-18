Первый полностью российский кроссовер Lada будет частично китайским?

Компания «АвтоВАЗ» разрабатывает новый кроссовер, который назовут Azimut. На этот проект возлагаются большие надежды, а сам российский автопроизводитель ждет, что машина станет местным бестселлером наряду с соплатформенной Vesta, а также займет место флагмана бренда Lada.

Считается, что машина будет полностью отечественной разработкой. Впрочем, новые инсайдерские сведения говорят о том, что это далеко не факт.

По крайней мере на это намекают журналисты известного российского автомобильного телеграм-канала «Русский автомобиль». Его автор утверждает, что для кроссовера «Азимут», которому на первых порах будут положены только «вазовские» атмосферные двигатели, готовят турбомотор. Причем им окажется уже совсем не российская разработка, а силовой агрегат неназванной китайской компании.

Полуторалитровый «наддувный» двигатель был заказан в «Поднебесной» по причине того, что сам «АвтоВАЗ» просто неспособен потянуть создание такого ДВС в финансовом плане, поскольку такой проект попросту будет неокупаемым.

Куда проще было бы поставить под капот Azimut мотор сторонней компании, который инженеры просто адаптируют под свой новый кроссовер. Что, собственно, и будет сделано.

Новый двигатель, который подготовит для «АвтоВАЗа» неизвестная китайская фирма, будет положен исключительно самым дорогим комплектациям «Азимута», тогда как более простые «вазовские» атмосферные силовые агрегаты рабочим объемом 1,6 и 1,8-литра (на 120 и 132 лошадиные силы соответственно) предложат для начальных и средних версий модели.

Напомним, ранее предполагалось, что турбомотор для кроссовера Lada Azimut может подготовить китайский автопроизводитель Dongfeng, но в конечном счете слухи так и остались слухами.

Кроме того, рассматривались варианты с моторами GWM, которые уже используются в таких популярных моделях как Haval Jolion и Voyah Free. Но и в этих случаях переговоры зашли в тупик.

Что касается самого «АвтоВАЗа», то он, традиционно, на эту и другие темы хранит молчание. Единственное, что известно о новом кроссовере Lada Azimut официально, это срок его старта продаж. Начать предлагать такие машины в России собираются в четвертом квартале этого года, а старт серийного производства намечен на первые числа сентября.