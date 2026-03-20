Младший Toyota Land Cruiser «поехал» к дилерам: начала продаж осталось ждать недолго 

В четвертом квартале 2025 года состоялась мировая премьера нового внедорожника Toyota Land Cruiser FJ. Машину представили на выставке Japan Mobility Show. Оказалось, что это будет самый маленький 4-дверный «Ленд Крузер». Его длина составит всего 4,6-метра.

В Японии на машину уже открыли прием заказов, а ее выпуск активно ведется в Таиланде, откуда автомобили поедут на родной для себя рынок в «Страну восходящего солнца».

Живые продажи Land Cruiser FJ в Японии должны начаться 14 мая. По слухам, цены на базовую версию внедорожника могут составить от 4 до 4,5-миллиона иен (2,1 – 2,4-миллиона рублей), но конкретные цифры раскроют к официальному запуску модели через несколько месяцев.

Ранее этот автомобиль был замечен в камуфляже на тестах в Таиланде, что указывает на намерение «Тойоты» вывести его в продажу за пределы Японии. Впрочем, конкретные сроки старта его реализации в других странах пока не называются.

По данным автопроизводителя, длина нового Land Cruiser FJ составит 4575 мм, ширина будет равна 1855 мм, а высота 1960 мм. Колесная база растянется на 2580 мм. Таким образом автомобиль будет компактнее старшего Land Cruiser 250.

Машина получит брутальную внешность, высокий дорожный просвет, который пока не раскрывается, а также бамперы модульной конструкции, позволяющие менять отдельные детали при повреждениях без серьезных финансовых потерь.

Продавать внедорожник будут с 2,7-литровым 4-цилиндровым бензиновым безнаддувным мотором на 163 лошадиные силы. В будущем Land Cruiser FJ может разжиться 2,8-литровым дизельным двигателем, как у актуального Land Cruiser 250.

Кроме того, для машины не исключается мягко-гибридная система с 48-вольтовым стартером-генератором для достижения улучшенной топливной экономичности, но когда она станет доступна для покупателей неизвестно.