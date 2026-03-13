Редчайший Ferrari, простявший в сарае более 60 лет, продали в 2 раза дешевле, чем планировали

В феврале этого года мы рассказывали о том, что в США случайно обнаружили редкий Ferrari 342 America с шасси 0130 AL, который считался утерянным. Машину нашли в сарае, где она простояла на протяжении шести десятилетий.

В истории автомобиля была одна важная деталь. Его бывшим владельцем оказался Дэвид Браун, одно время возглавлявший Aston Martin.

Считалось, что этот редчайший экземпляр, прошедший через процедуру реставрации, будет продан на торгах дороже 1 миллиона долларов (порядка 80 миллионов рублей), но не тут-то было.

Ferrari 324 America, найденный в сарае в штате Нью-Йорк в прошлом году

В начале марта завершился аукцион «Gooding Christie’s», на котором редкий 324 America был реализован всего за 533 тысячи долларов (около 43 миллионов рублей). Это оказалось почти в 2 раза дешевле, чем изначальная оценка машины торговой площадкой и многими авторитетными экспертами.

Минимальная стоимость лота на торгах заявлена не была, поэтому отменить их при невыполнении условий было уже невозможно.

Причины, по которым отреставрированный автомобиль оказался не нужен большинству обеспеченных коллекционеров, остаются загадкой, но до восстановления машина находилась в очень плачевном внешнем и техническом состояниях.

Напомним, Ferrari 324 America комплектовался знаменитым мотором V12, расположенным спереди. В свое время эту машину хвалил сам сэр Стирлинг Мосс – легендарный британский гонщик, участвовавший в Формуле-1 и побеждавший в гонке 24-часа Ле-Мана.