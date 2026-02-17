Найден редкий Ferrari, пропавший без вести 6 десятилетий назад: сейчас он стоит под 1 млн долларов

На территории штата Нью-Йорк обнаружили редчайший классический автомобиль Ferrari 342 America Coupe. В частности шасси 0130 AL. Автомобиль считался утерянным на многие десятилетия, но внезапно обнаружился там, где его мало кто ждал увидеть – брошенным в сарае.

История

Ferrari 342 America дебютировал на Парижском автосалоне в 1951 году. Она представляла собой первый экземпляр из серии всего из семи автомобилей. Купе с двухцветным кузовом от Ghia, интерьером с деталями Jaeger и легендарным двигателем V12, сочетало роскошь и спортивный характер.

Машиной владел тогдашний президент Aston Martin, а знаменитый гонщик Стирлинг Мосс высоко оценил управляемость этого автомобиля.

Последний публичный показ Ferrari 342 America состоялся летом 1967 года после того, как после участия в британских автогонках машина была экспортирована в США.

Что дальше

Найденный брошенным в одном из сараев автомобиль сохранился почти в нетронутом виде: оригинальные английские номера, часть интерьера в первозданном состоянии и естественная патина, подчеркивающая её историю.

Аутентичность подтверждена по номерам шасси и блока двигателя, что делает её настоящей жемчужиной для коллекционеров.

«Застывшее» состояние Ferrari 342 America сегодня вызывает ожесточенные дебаты среди автоэкспертов.

Одни настаивают на сохранении оригинального состояния машины, тогда как другие предлагают деликатный реставрационный подход, чтобы вернуть купе к полной функциональности. Судьба редкого автомобиля будет окончательно решена на аукционе весной 2026 года.

Ориентировочная стоимость этого лота на торгах может превысить отметку в 1 миллион долларов (76 миллионов рублей).