Найден редкий Ferrari, пропавший без вести 6 десятилетий назад: сейчас он стоит под 1 млн долларов

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
На территории штата Нью-Йорк обнаружили редчайший классический автомобиль Ferrari 342 America Coupe. В частности шасси 0130 AL. Автомобиль считался утерянным на многие десятилетия, но внезапно обнаружился там, где его мало кто ждал увидеть – брошенным в сарае.

История

Ferrari 342 America дебютировал на Парижском автосалоне в 1951 году. Она представляла собой первый экземпляр из серии всего из семи автомобилей. Купе с двухцветным кузовом от Ghia, интерьером с деталями Jaeger и легендарным двигателем V12, сочетало роскошь и спортивный характер.

Машиной владел тогдашний президент Aston Martin, а знаменитый гонщик Стирлинг Мосс высоко оценил управляемость этого автомобиля. 

Последний публичный показ Ferrari 342 America состоялся летом 1967 года после того, как после участия в британских автогонках машина была экспортирована в США.

Что дальше

ferrari 342 12 1

Найденный брошенным в одном из сараев автомобиль сохранился почти в нетронутом виде: оригинальные английские номера, часть интерьера в первозданном состоянии и естественная патина, подчеркивающая её историю.

Аутентичность подтверждена по номерам шасси и блока двигателя, что делает её настоящей жемчужиной для коллекционеров.

ferrari 342 13 1

«Застывшее» состояние Ferrari 342 America сегодня вызывает ожесточенные дебаты среди автоэкспертов.

Одни настаивают на сохранении оригинального состояния машины, тогда как другие предлагают деликатный реставрационный подход, чтобы вернуть купе к полной функциональности. Судьба редкого автомобиля будет окончательно решена на аукционе весной 2026 года.

Ориентировочная стоимость этого лота на торгах может превысить отметку в 1 миллион долларов (76 миллионов рублей). 

Фото:Italpassion

