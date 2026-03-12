«Гелендваген» от BMW показали на первых изображениях

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class продолжает будоражить умы покупателей. А с недавнего времени на эту модель обратили внимание еще и прямые конкуренты этой компании. Сначала Audi изъявила желание выпустить собственный экстремальный «вездеход», который выступит в противовес «Гелендвагену», а затем стало известно, что подобный автомобиль готовит и BMW.

Несмотря на то, что баварцы официально не подтвердили начало разработки такой модели, в интернете уже появились ее первые рендеры.

Их авторами выступил известный независимый художник «Theottle» и портал «Motor1», полагающие, что новый большой внедорожник «БМВ» получит брутальный внешний вид и станет флагманом линейки баварского бренда, сменив на этом поприще уходящий на досрочную пенсию кроссовер XM.

Новый внедорожник BMW (спекулятивный рендер)

На изображениях новинка BMW получила угловатый дизайн, но выполненный с использованием современной концепции Neue Klasse.

Машине досталась решетка радиатора, реализованная в виде двух небольших «ноздрей», крупные блоки фар с бумерангообразными вертикальными ДХО, крупные бамперы, а также пластиковый обвес на расширенных колесных арках, призванных уместить внутри крупные колеса.

Как сообщают инсайдеры, новый внедорожник BMW будет опираться на ту же платформу, что станет основой следующего X5. Это модернизированная версия «тележки» CLAR, которая способна обеспечить машинам улучшенные внедорожные способности.

Новый внедорожник BMW (спекулятивный рендер)

Информации о силовых агрегатах пока нет, но, по слухам, баварцы рассматривают сразу несколько вариантов, которые ставятся как на актуальный BMW XM, так и на BMW X5 M (4,4-литровый турбогибрид на 738 «сил» и неэлектрифицированный ДВС на 617 л.с. соответственно).

Сроки премьеры внедорожника засекречены, однако если верить сообщениям немецких СМИ, производство такой модели могут начать в конце 2029 года. Таким образом презентовать машину собираются где-то в отрезке конца 2028 – начала 2029 года.