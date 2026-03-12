ДомойАвтоновости сегодня«Гелендваген» от BMW показали на первых изображениях

«Гелендваген» от BMW показали на первых изображениях

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
bmw g class rival rendering by motor1 1 1

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class продолжает будоражить умы покупателей. А с недавнего времени на эту модель обратили внимание еще и прямые конкуренты этой компании. Сначала Audi изъявила желание выпустить собственный экстремальный «вездеход», который выступит в противовес «Гелендвагену», а затем стало известно, что подобный автомобиль готовит и BMW.

Несмотря на то, что баварцы официально не подтвердили начало разработки такой модели, в интернете уже появились ее первые рендеры.

Их авторами выступил известный независимый художник «Theottle» и портал «Motor1», полагающие, что новый большой внедорожник «БМВ» получит брутальный внешний вид и станет флагманом линейки баварского бренда, сменив на этом поприще уходящий на досрочную пенсию кроссовер XM.

bmw g class rival rendering by motor1 2
Новый внедорожник BMW (спекулятивный рендер)

На изображениях новинка BMW получила угловатый дизайн, но выполненный с использованием современной концепции Neue Klasse.

Машине досталась решетка радиатора, реализованная в виде двух небольших «ноздрей», крупные блоки фар с бумерангообразными вертикальными ДХО, крупные бамперы, а также пластиковый обвес на расширенных колесных арках, призванных уместить внутри крупные колеса.

Как сообщают инсайдеры, новый внедорожник BMW будет опираться на ту же платформу, что станет основой следующего X5. Это модернизированная версия «тележки» CLAR, которая способна обеспечить машинам улучшенные внедорожные способности. 

bmw g class rival rendering by motor1 3
Новый внедорожник BMW (спекулятивный рендер)

Информации о силовых агрегатах пока нет, но, по слухам, баварцы рассматривают сразу несколько вариантов, которые ставятся как на актуальный BMW XM, так и на BMW X5 M (4,4-литровый турбогибрид на 738 «сил» и неэлектрифицированный ДВС на 617 л.с. соответственно).

Сроки премьеры внедорожника засекречены, однако если верить сообщениям немецких СМИ, производство такой модели могут начать в конце 2029 года. Таким образом презентовать машину собираются где-то в отрезке конца 2028 – начала 2029 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Motor1

Читайте также:

Последние новости:

Маленький кроссовер Toyota Raize скоро удивит новой вместительной...

Известный рамный внедорожник Toyota вот-вот изменится, но не...

Разработчики нового Toyota мини-Land Cruiser объяснили название этого...

Самый большой и дорогой кроссовер Genesis с дверями...

Следующий Nissan Skyline: больше 400 лошадиных сил и...

Следующий BMW i3: новое поколение электрического 3-Series уже...

Британцы назвали новый кроссовер Jaecoo китайским аналогом Range...

Новая Honda S2000 показалась из небытия

Новый «паркетник» Volkswagen за 650 тысяч рублей уже...

Ажиотаж на подходе: право на покупку нового мини-внедорожника...

Новый кросс-купе Dacia и Renault представили виртуально

Новый Subaru Levorg раскрывается в подробностях

Комфортабельный жилой модуль для путешественников, рыбаков и охотников...

Корейский SUV-хит Hyundai Tucson не узнают в новом...

В Германии продают самодельный кемпер на базе Lada...

Новый BMW X5 G65 начинает разживаться подробностями

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+