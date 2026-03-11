Новый Subaru Levorg раскрывается в подробностях

Компания Subaru завершает разработку нового универсала Levorg. Премьера такого автомобиля запланирована уже на это лето. А пока в японской прессе активно обсуждают потенциальные обновки этой модели, которые она может приобрести с крупной модернизацией.

По информации портала «Goo-net», новый «Леворг» переживет не только крупную визуальную переделку, но еще и приобретет мощную гибридную силовую установку, известную по кроссоверу Forester.

Рендер модернизированного Subaru Levorg

Основанный на гибридной технологии Toyota THS, система будет сочетать в себе 2,5-литровый оппозитный двигатель, мощный электромотор и вариатор Lineartronic (CVT).

В отличие от обычных «мягких» гибридов, этот тандем обеспечит новому Levorg увеличенный запас хода на электротяге и значительное улучшение с точки зрения топливной экономичности.

Примечательно, что гибридная система будет интегрирована в «Леворг» в рамках ежегодной модернизации, а не полной смены поколения. Впрочем, новая генерация этой модели по-прежнему находится в разработке. И, как ожидается, будет сильно отличаться от предшественника.

Гибридная система Subaru в кроссовере Forester

Помимо новой бензиново-электрической системы доработанный универсал Subaru подвергнется существенным изменениям в конфигурации силовых агрегатов. Основной 1,8-литровый оппозитный мотор, как ожидается, останется в числе самых доступных, тогда как более производительный 2,4-литровый турбодвигатель предложат в ограниченном количестве комплектаций.

Центральное место в моторной иерархии Levorg займет как раз новый гибридный силовой агрегат на базе 2,5-литрового ДВС, который удивит не только своей производительностью, но и экономичностью.

Дебют модернизированного «Леворг» ждут в этом году. Что касается полной смены поколения этой модели, то она запланирована ориентировочно на 2028 год.