Новый универсал Subaru Levorg удивит агрессивной внешностью и бензино-электрической мощностью

Действующая версия Subaru Levorg была представлена в 2020 году. Автомобиль оказался чем-то вроде «Импрезы» в кузове универсал, но японцы решили не плодить лишние модификации седана и выделить 5-дверку в самостоятельную модель.

В 2023 году вторая генерация «Леворга» получила кросс-вариант Layback, а теперь универсал готовится к прыжку в новое поколение.

Обложка нового выпуска журнала BestCarWeb с Subaru Levorg 3 поколения

Первые подробности о новом Levorg накануне раскрыл инсайдерский портал «BestCarWeb», опубликовавший рендерные изображения этой японской новинки.

Судя по ним, свежему универсалу предстоит примерить на себя более современный и агрессивный внешний вид с узкой двухуровневой оптикой, другой решеткой радиатора и бампером, а также перелицованными боковинами кузова с глянцевыми пластиковыми накладками на колесных арках и порогах.

Subaru Levorg 3 поколения в журнале BestCarWeb

Корме машины достанутся другие фонари, а салон будет модернизирован и увеличен в размерах.

Воздухозаборник на капоте никуда не денется, но на этот раз ему предстоит охлаждать не только горизонтально-оппозитные 1,8 и 2,4-литровые турбомоторы с непосредственным впрыском, но и гибридную силовую установку, в которой ДВС работает в паре с электрическим двигателем.

Какой окажется мощность преемника универсала Legacy в бензино-электрической модификации пока загадка. Технические подробности о машине появятся не раньше ее официальной презентации, запланированной на ближайшие 12 месяцев.