Новый кроссовер Stellantis от Fiat разживется новомодным вариантом кросс-купе

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
Эпоха простых автомобилей подходит к концу. И, похоже, это хорошо осознает концерн Stellantis. Новые шпионские фотографии, опубликованные в Сети, подтверждают это мнение.

Речь идет о прототипах кроссоверов Fiat Grande Panda, но не в их привычном виде, полностью изменившимся в актуальном поколении, а о варианте кросс-купе.

Машину могут наделить модификацией Fastback, главной отличительной чертой которой окажется покатая линия крыши и заваленные задние стойки со стеклом. 

Fiat Grande Panda Fastback 1

Детально рассмотреть изменения в экстерьере купеобразного исполнения «Гранде Панды» не получится из-за обилия пленочной маскировки, но уже сейчас понятно, что такие автомобили будут комплектоваться узкими светодиодными фарами, а также широкой и агрессивной нижней решеткой радиатора.

За счет изменений, внесенных в наклон линии крыши, в профиль такие кроссоверы будут смотреться гораздо динамичнее, чем в классическом типе кузова.

Fiat Grande Panda Fastback 1 1

Как и оригинальная Grande Panda актуальной генерации, вариант фастбэк этой модели будет построен на платформе Smart Car, которая, фактически, является универсальным инструментом для сокращения Stellantis корпоративных расходов. 

Чего ждать от агрегатной стороны нового кросс-купе пока сказать сложно. Скорее всего, такие машины будут оснащаться теми же моторами, что и оригинальная Grande Panda. Это, напомним, бензиновый ДВС, бензиново-электрические силовые установки, а также 100-процентный электромотор без каких-либо топливных помощников. 

Официальный дебют нового кросс-купе Fiat запланирован на 2026 год. 

