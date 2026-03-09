Toyota Jimny: внедорожник, о котором многие мечтают, но никогда его не получат

Как известно, Toyota и Suzuki сотрудничают в бизнес-модели бейдж-инжиниринга, обмениваясь автомобилями и технологиями. Один из таких примеров является «паркетник» Across, представляющий собой Toyota RAV4, но продающийся с шильдиками Suzuki.

Считалось, что раз Toyota пошла на такой шаг и поделилась с «Сузуки» своим мировым бестселлером, то почему бы последней не дать возможность «Тойоте» позаимствовать культовый Jimny?

Цифровая студия дизайна «SRK Designs» предвосхитила этот проект (в шутку прозванный Toyota Jimny), представив как такой автомобиль будет выглядеть на первом изображении.

Toyota Jimny (рендер несуществующего внедорожника)

Цифровая визуализация представляет 3-дверный внедорожник, отличающийся от оригинального «Джимни» только спереди.

Машину наделили собственной радиаторной решеткой с названием бренда посередине, которая крепится вместо стандартной, а также пластиковой накладкой на капоте.

В остальном автомобиль, показанный на рендере, полностью повторяет оригинал, как и полагается бейдж-инжиниринговым проектам, ориентированным в первую очередь на экономию средств обеих компаний.

Оригинальный Suzuki Jimny

Технически новый внедорожник Toyota точно так же повторил бы настоящий Suzuki, унаследовав у него 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель на 102 лошадиные силы, работающий в паре с пятиступенчатой механической, либо 4-диапазонной автоматической трансмиссией.

Почему такого проекта можно не ждать? В 2023 году руководство Suzuki в жесткой форме пресекло все поползновения на Jimny со стороны Toyota, оставив в прессе следующий комментарий:

«Для нас, это было бы то же самое, что просить Toyota дать нам Land Cruiser. Модели, которые являются знаковыми для нашей компании, не предназначены для совместного использования. И все должны это уважать».