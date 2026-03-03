Нового грозного соперника Toyota Alphard от Nissan наделили широкофюзеляжным обвесом

ДомойАвтоновости сегодняНового грозного соперника Toyota Alphard от Nissan наделили широкофюзеляжным обвесом

Прошлой осенью Nissan представил новое поколение флагманского минивэна Elgrand, который покупатели дожидались около 16 лет. Машине полностью перекроили внешний вид и кардинальным образом модернизировали оснащение, чтобы дать возможность успешнее бороться с главным конкурентом на рынке – Toyota Alphard. 

Запуск нового Elgrand в продажу в Японии намечен на это лето, а пока независимые тюнеры ломают голову над тем, как можно модернизировать и без того футуристичную внешность этого минивэна, чтобы не испортить его восприятие покупателями.

Собственный вариант недавно предложила японская фирма «Kuhl». Пока это виртуальные рендеры, но с появлением нового Elgrand в продаже эти внешние доработки вполне могут появиться на «живых» автомобилях.

Семейному минивэну достался широкофюзеляжный обвес, делающий его более приземистым. Для него уже определили название: Style GT. Материалом изготовления боди-кита станет ABS-пластик, который получит необходимую форму с помощью вакуумно-формовочного станка. 

В комплект войдет сразу пять компонентов: спортивный капот, нижний передний сплиттер, боковые накладки на пороги, задний нижний сплиттер, а также заднее антикрыло. 

Дополнительно покупатели смогут заказать оригинальные кованые цельнолитые колесные диски Verz-Wheels VRF01 диаметром 21 дюйм.

Авторы боди-кита утверждают, что при создании этих элементов внешних доработок для Nissan Elgrand их консультировал Хироши Тамура, много лет участвовавший в разработке спортивных автомобилей компании, также прозванный «Крестным отцом GT-R». 

Стоимость комплекта объявят ближе к запуску нового «Эльгранд» в продажу в Японии, то есть в ближайшие 3-6 месяцев.

