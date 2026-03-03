Нового грозного соперника Toyota Alphard от Nissan наделили широкофюзеляжным обвесом

Прошлой осенью Nissan представил новое поколение флагманского минивэна Elgrand, который покупатели дожидались около 16 лет. Машине полностью перекроили внешний вид и кардинальным образом модернизировали оснащение, чтобы дать возможность успешнее бороться с главным конкурентом на рынке – Toyota Alphard.

Запуск нового Elgrand в продажу в Японии намечен на это лето, а пока независимые тюнеры ломают голову над тем, как можно модернизировать и без того футуристичную внешность этого минивэна, чтобы не испортить его восприятие покупателями.

Собственный вариант недавно предложила японская фирма «Kuhl». Пока это виртуальные рендеры, но с появлением нового Elgrand в продаже эти внешние доработки вполне могут появиться на «живых» автомобилях.

Семейному минивэну достался широкофюзеляжный обвес, делающий его более приземистым. Для него уже определили название: Style GT. Материалом изготовления боди-кита станет ABS-пластик, который получит необходимую форму с помощью вакуумно-формовочного станка.

В комплект войдет сразу пять компонентов: спортивный капот, нижний передний сплиттер, боковые накладки на пороги, задний нижний сплиттер, а также заднее антикрыло.

Дополнительно покупатели смогут заказать оригинальные кованые цельнолитые колесные диски Verz-Wheels VRF01 диаметром 21 дюйм.

Авторы боди-кита утверждают, что при создании этих элементов внешних доработок для Nissan Elgrand их консультировал Хироши Тамура, много лет участвовавший в разработке спортивных автомобилей компании, также прозванный «Крестным отцом GT-R».

Стоимость комплекта объявят ближе к запуску нового «Эльгранд» в продажу в Японии, то есть в ближайшие 3-6 месяцев.