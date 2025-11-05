ДомойАвтоновости сегодняАтелье Kuhl показало Nissan Elgrand нового поколения в самых ходовых продажных цветах,...

Ателье Kuhl показало Nissan Elgrand нового поколения в самых ходовых продажных цветах, в которых его еще никто не видел

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Менее недели назад Nissan представил долгожданное, новое поколение большого минивэна Elgrand. С переходом в свежую генерацию эта модель существенно изменилась как внешне, так и технически. 

Японское ателье «Kuhl Design» воспользовалось компьютерной графикой и показало новый Elgrand в других цветах кузова, отличавшихся от тех, в которые был окрашен минивэн на презентации (заглавное фото).

Рендер Nissan Elgrand в белом цвете кузова

На изображениях можно посмотреть как будет выглядеть «Элгранд» в самых ходовых палитрах – черной и белой. И несмотря на то, что это более тривиальные цвета в сравнении с машиной, показанной на презентации, такой автомобиль не смотрится менее выигрышно или проще.

Рендер Nissan Elgrand в белом цвете кузова

Точечно-матричный узор решетки радиатора менее выражен на черном кузове,  а на белом и вовсе практически не отличается от презентационного автомобиля.

Рендер Nissan Elgrand в черном цвете кузова
Рендер Nissan Elgrand в черном цвете кузова

Напомним, в свежей генерации Nissan Elgrand обзавелся новейшей гибридной силовой установкой e-Power третьего поколения, использующей 1,5-литровый бензиновый мотор и модульную электрическую систему «пять в одном». 

Смена технологии привода позволила сделать машину легче и тише, а также экономичнее. 

С выходом в продажу главным конкурентом нового флагманского минивэна Nissan станет бестселлер Toyota Alphard.

Фото:Nissan, Kuhl Design

