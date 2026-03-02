Британец припарковал Honda Civic перед снежной бурей: вернувшись, он не узнал свою машину

Эта зима оказалась суровой не только в европейской части России, но и в самом «Старом Свете». В частности, отдельные районы Великобритании в феврале сильно заметало снегом, из-за чего многие водители, не привыкшие к таким погодным условиям, попали в незавидное положение.

Одним из них оказался мужчина, ведущий свой канал в соцсетях под ником «bryfrm17». В конце февраля он опубликовал 11-секундный видеоролик, который уже посмотрело более 3 миллионов 300 тысяч человек. В коротком сюжете владелец Honda Civic в изумлении подходит к своей машине после снегопада и видит, что заметен не только ее кузов, но и весь салон.

Все, начиная с сидений и заканчивая рулевым колесом, а также задним рядом и центральной консолью погребено под слоем снега.

По словам мужчины, он уверен, что уходя с парковки оставлял окна своего Civic закрытыми. В комментариях к ролику активно пишут собственные версии того, как такое могло произойти.

По мнению одного из обладателей такой же машины, на брелке ключа Honda есть функция, при которой, если удерживать кнопку разблокировки дверей, все окна опускаются до упора. Нередко такое происходило с ним, когда он случайно зажимал эту кнопку в кармане.

Теперь владельцу придется решать проблему, связанную с неловким нажатием на брелке его автомобиля, самостоятельной расчисткой снега. Ему уже советуют прибегнуть к помощи снегоуборочной машины или даже воздуходувки для листьев.

Ранее мы рассказывали о другом подобном случае, который по стечению обстоятельств в феврале также произошел с Honda Civic, но более новой моделью (2016 года). После порыва трубы на одной из улиц американского городка Фиштаун машина превратилась в ледяную скульптуру, впоследствии став местной туристической достопримечательностью.