Заледеневший Honda Civic стал новой туристической достопримечательностью США

Эта зима выдалась для многих мест планеты крайне холодной. Причем для большинства регионов это оказалось неожиданностью. Нетипичные погодные условия в отдельных странах привели к появлению незапланированных достопримечательностей.

Один из таких примеров – автомобиль Honda Civic, который судя по кадрам с сервиса Google Maps и снимкам очевидцев, превратился в застывший монумент в городе Фиштаун (Филадельфия, США).

Фотографии машины быстро стали вирусными и превратили ее в популярный объект среди туристов и местных жителей.

Позднее выяснилось, что владелица этого Honda Civic 2016 года выпуска припарковала автомобиль неподалеку от своего дома во время снегопада, но когда вернулась за ним машина была полностью покрыта льдом.

Как это произошло до сих пор остается загадкой, но некоторые местные жители рассказывали, что где-то неподалеку лопнула водопроводная труба. Проезжавшие вдоль дороги машины разбрызгивали воду на припаркованные автомобили, которая тут же замерзала.

По словам пострадавшей владелицы седана Honda, ей с трудом удалось попасть в автомобиль через одну из дверей, но вода замерзла даже внутри, поэтому пришлось дожидаться потепления и прибытия специальных служб.

На данный момент машину уже освободили от ледяного плена и эвакуировали на экспертизу. Более того, страховая компания уже дала владелице официальный ответ. Скорее всего ее Civic будет признан непригодным к дальнейшей эксплуатации.