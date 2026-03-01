ДомойАвтоновости сегодняНовый Toyota Yaris удивит спортивным дизайном и электротягой

Новый Toyota Yaris удивит спортивным дизайном и электротягой

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
1200 L future toyota yaris la rvolution hybride et lectrique arrive en 2027

Хэтчбек Toyota Yaris, сейчас представленный как на рынке Японии, так и Европы, продается там с 2020 года. Дизайнеры и инженеры «Тойоты» уже приступили к созданию его новой генерации, которая, как ожидается, будет представлена в 2027 году. 

Вместе с переходом в свежее поколение эту модель ждет существенный редизайн, а также появление версии, которой у этого бюджетника никогда не было.

Если верить рендерам, ранее опубликованным независимым художником с портала «Auto-Moto», Toyota Yaris нового поколения способна удивить более спортивным внешним обликом.

Дизайнерские решения эта модель может частично срисовать с кроссоверов Toyota Crown Sport, обзаведясь более динамичным передним бампером С-образными дневными ходовыми огнями, а также большим сквозным блоком задних фонарей и слегка покатой линией крыши. 

Toyota Yaris 800x427 1
Toyota Yaris нового поколения (спекулятивный рендер)

Уже подтверждено, что в новом поколении бестселлер Toyota Corolla будет оснащен электрической силовой установкой. Но также не исключено, что электромотор появится и под капотом свежего Yaris, но, скорее всего, произойдет не сразу после премьеры, машины а немного позднее.

Хэтчбек будет построен на улучшенной платформе TNGA-B, которая прибавит с точки зрения жесткости кузова на кручение, и сохранит атмосферу компактного городского автомобиля. 

Внутри машины ждут появления цифровой приборной панели диагональю 12,3-дюйма и сенсорного экрана мультимедийной системы на 10,5-дюйма. Материалы отделки в салоне, по слухам, будут улучшены.

На первых порах новый Toyota Yaris собираются продавать со свежим полуторалитровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, который окажется компактнее предшественника и снизит автомобилю центр тяжести. Помимо него в арсенал 5-дверки может войти гибридная система на базе этого же ДВС.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Auto-Moto

Читайте также:

Последние новости:

Обновленный флагманский седан Hyundai показался без маскировки на...

Владельцы Toyota Prius 2026 жалуются на странный жужжащий...

Новый Sandero Stepway: не семейный хэтчбек, а брутальный...

Флагманский вседорожник Honda рвется на родину

Honda по цене Vesta: в России стартовали продажи...

«Безупречная репутация»: Hyundai оправдался за высокие цены на...

В Европе придумали уютный микро-дом на колесах по...

Популярный родстер Mazda может стать полностью бесшумным

Следующее поколение седана Honda Accord будет более «деловым»...

Brabus за недорого: на продажу в Дубае выставили...

В Россию массово везут вместительный минивэн Honda, который...

Внедорожная версия нового Toyota RAV4 стала еще большим...

Audi обещает выпустить преемника TT уже в 2027...

Mitsubishi Delica D:5 превратилась в идеальную микро-спальню для...

Как двигатель, разработанный Toyota, посрамил все американские V8

Toyota больше не чемпион: Honda завоевала корону по...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+