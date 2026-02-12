Toyota Yaris не узнают в новом поколении

Yaris долгое время был одной из самых популярных моделей в линейке японского автопроизводителя Toyota. И это должно остаться неизменным в ближайшие годы, поскольку компания не планирует отказываться от этой 5-дверки.

К премьере готовится новое поколение «Яриса». Дебют машины намечен на период с 2027 по 2028 год. Самой главной новостью в этом проекте станет не только глобальная смена дизайн-концепции автомобиля, но и его переход на электрическую тягу.

Журнал «Auto Express» в своем свежем номере предрекает новой генерации Toyota Yaris совершенно новую внешность с оглядкой на футуризм. Автомобиль имеет шансы срисовать элементы экстерьера у электрической линейки «Тойоты», в том числе моделей bZ.

Toyota Yaris нового поколения (спекулятивный рендер)

На первых спекулятивных рендерах машина предстала с необычными С-образными дневными ходовыми огнями и дополнительными вертикальными секциями, между которыми располагается тонкая полоса светодиодов.

Капот хэтчбека на изображениях выглядит более покатым, чем раньше, и выделяется большим рельефом, а бамперы кажутся более спортивными, как и боковины с утопленными в кузов дверными ручками.

Toyota Yaris нового поколения (спекулятивный рендер)

Предлагать новый Toyota Yaris, скорее всего, будут только в гибридной или полностью электрической модификации.

В случае с первой за приведение в движение машины будет отвечать 1,5-литровый 3-цилиндровый ДВС на 115 л.с., работающий в паре с электрической системой. Расход топлива такого тандема в среднем составит 3,7-литра на 100 км.

Полностью электрический Yaris нового поколения, если верить слухам, получит емкую батарею, позволяющую ему преодолевать на одном заряде до 400 км. Конкурировать на европейском рынке японская 5-дверка будет с моделями Renault 5 и Volkswagen ID.Polo.