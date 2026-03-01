Следующее поколение седана Honda Accord будет более «деловым» и экономичным

Разработка новой генерации популярного седана Honda Accord идет полным ходом. Более того, если верить утечкам, которые попадают в японскую автомобильную прессу, премьера этой модели может состояться даже раньше, чем многие думают.

Как сообщает «BestCarWeb», дебют новой генерации «Аккорда» должен состояться до лета 2027 года. Реформенный седан D-класса обещает существенно поменяться внешне, приобретя новое оформление передней части кузова и кормы, а также перелицованные боковины.

Экстерьер Accord следующего поколения будет выделяться более строгими линиями и деловым стилем в сравнении с предшественником.

Honda Accord нового поколения (спекулятивный рендер)

Что касается технической части, то здесь больших сюрпризов можно не ждать.

По крайней мере в Японии продавать такие 4-дверки будут исключительно с модернизированной двухмоторной гибридной системой e:HEV, которая сделает машину еще более экономичной (примерно на 10%) и плавной с точки зрения ездовых характеристик. Эта технология была представлена еще в 2020 году и уже используется не только в этом седане D-класса, но и других моделях компании.

В новом «Аккорде» Honda собирается внедрить в свою систему навигации с автопилотом технологию искусственного интеллекта, которая будет способна принимать многие решения за водителя.

Ранее сообщалось, что новый Accord могут построить на другой платформе, которая обеспечит машине снижение веса на 90к кг и улучшенную жесткость кузова на скручивание. Кроме того, в арсенал таких автомобилей может войти технология S+Shift, которая имитирует спортивные переключения передач.