ДомойАвтоновости сегодняСледующее поколение седана Honda Accord будет более «деловым» и экономичным

Следующее поколение седана Honda Accord будет более «деловым» и экономичным

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2026 03 01 в 10.03.34

Разработка новой генерации популярного седана Honda Accord идет полным ходом. Более того, если верить утечкам, которые попадают в японскую автомобильную прессу, премьера этой модели может состояться даже раньше, чем многие думают. 

Как сообщает «BestCarWeb», дебют новой генерации «Аккорда» должен состояться до лета 2027 года. Реформенный седан D-класса обещает существенно поменяться внешне, приобретя новое оформление передней части кузова и кормы, а также перелицованные боковины. 

Экстерьер Accord следующего поколения будет выделяться более строгими линиями и деловым стилем в сравнении с предшественником.

Снимок экрана 2026 03 01 в 10.02.53
Honda Accord нового поколения (спекулятивный рендер)

Что касается технической части, то здесь больших сюрпризов можно не ждать.

По крайней мере в Японии продавать такие 4-дверки будут исключительно с модернизированной двухмоторной гибридной системой e:HEV, которая сделает машину еще более экономичной (примерно на 10%) и плавной с точки зрения ездовых характеристик. Эта технология была представлена еще в 2020 году и уже используется не только в этом седане D-класса, но и других моделях компании.

В новом «Аккорде» Honda собирается внедрить в свою систему навигации с автопилотом технологию искусственного интеллекта, которая будет способна принимать многие решения за водителя. 

Ранее сообщалось, что новый Accord могут построить на другой платформе, которая обеспечит машине снижение веса на 90к кг и улучшенную жесткость кузова на скручивание. Кроме того, в арсенал таких автомобилей может войти технология S+Shift, которая имитирует спортивные переключения передач.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Обновленный флагманский седан Hyundai показался без маскировки на...

Владельцы Toyota Prius 2026 жалуются на странный жужжащий...

Новый Sandero Stepway: не семейный хэтчбек, а брутальный...

Флагманский вседорожник Honda рвется на родину

Honda по цене Vesta: в России стартовали продажи...

«Безупречная репутация»: Hyundai оправдался за высокие цены на...

В Европе придумали уютный микро-дом на колесах по...

Популярный родстер Mazda может стать полностью бесшумным

Новый Toyota Yaris удивит спортивным дизайном и электротягой

Brabus за недорого: на продажу в Дубае выставили...

В Россию массово везут вместительный минивэн Honda, который...

Внедорожная версия нового Toyota RAV4 стала еще большим...

Audi обещает выпустить преемника TT уже в 2027...

Mitsubishi Delica D:5 превратилась в идеальную микро-спальню для...

Как двигатель, разработанный Toyota, посрамил все американские V8

Toyota больше не чемпион: Honda завоевала корону по...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+