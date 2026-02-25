Honda Accord: в ближайшей повестке небольшой рестайлинг и полностью новое поколение

Фото: Honda

Один из самых популярных седанов D-класса в Японии Honda Accord в отсутствии Toyota Camry продолжает наращивать долю покупателей.

Делать это еще быстрее ему должен помочь готовящийся небольшой рестайлинг, о котором, как пишут японские СМИ, будет объявлено в ближайшее время. В продажу обновленный «Аккорд» поступит в конце июля, после чего инженеры «Хонды» вплотную займутся его новым поколением.

Как сообщают инсайдеры, внешний вид реформенного Accord притерпит ряд изменений. В частности, машине достанется новый цвет решетки радиатора, воздухозаборников и заводской эмблемы.

Кроме того, обновлению подвергнутся дневные ходовые огни, боковые юбки и бамперы, а палитра кузова будет сокращена с 5 до 4 цветов. Ожидается, что обновление приведет к тому, что «Аккорд» подорожает примерно на 352 тысячи иен (около 172 тысяч рублей).

Фото: Honda

Параллельно в Honda будут продолжать работу над совершенно новым поколением этой модели, которое, как ходят слухи, переберется на другую модульную платформу с высокой степенью адаптации под большинство моделей бренда. Вместе с новой «тележкой» Accord «похудеет» примерно на 90 кг, а также улучшится с точки зрения жесткости кузова на кручение.

В подкапотном пространстве новой генерации «Аккорд» может разместиться новая гибридная система, работающая на базе 2-литрового ДВС, мощного электромотора и компактной трансмиссии. С ней запас хода машины увеличится на 10%, а двигатель будет работать тише и эффективнее.

Фото: Honda

Для удовольствия от вождения Honda интегрирует в коробку передач нового Accord систему S+Shift, ранее появившаяся в возрожденном купе Prelude.