Новые Honda Accord и Civic показались на реалистичных изображениях

Текст: Ростислав Архипов
Опубликованы первые рендеры популярных седанов «Хонды» после готовящейся модернизации

Несмотря на падение популярности классических седанов Honda не планирует отказываться от своих знаменитых моделей Accord и Civic, которые остаются основным драйвером продаж для нее в этом сегменте рынка. 

«Аккорд» перешел в новое поколение в 2022-м году, а его младший брат Civic сделал это годом ранее (в 2021-м). Сейчас оба находятся на этапе, когда им может потребоваться рестайлинг.

И если верить сообщениям из Японии, модернизация этих моделей с точки зрения внешности может потянуть на полноценную смену генераций.

Обновленный Honda Accord (рендер)

В свежем номере журнала «BestCarWeb» появились первые рендерные изображения новых Honda Accord и Honda Civic, судя по которым обе эти популярные 4-дверки получат совершенно новый фирменный дизайн компании.

Машинам кардинальным образом перелицуют переднюю часть кузова, где появится другая решетка радиатора, новые бамперы и пересмотренная светотехника.

Обновленный Honda Civic (рендер)

Как поменяется корма автомобилей на рендерах не показали, но можно предположить, что определенные перемены ждут и ее.

Кроме того, не исключены крупные модернизации в салонах и по механической части, в том числе расширение агрегатных линеек новыми гибридными силовыми установками.

Официальные премьеры как обновленного Honda Accord, так и Honda Civic запланированы на 2027 год.

ИСТОЧНИК:Best Car Web

