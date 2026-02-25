Скандал меняет все: Toyota возьмет на себя разработку и утверждение новых моделей Daihatsu

Фото: Daihatsu

После скандала, связанного с мошенничеством при сертификации автомобилей, в котором оказался замешан бренд Daihatsu (дочерняя марка Toyota Group), головная компания реструктурировала деятельность этого автопроизводителя.

Отныне она будет иметь полный контроль над процессом разработки и сертификации ее новых моделей. Это означает, что все автомобили марки Daihatsu теперь будут проходить более строгую проверку под руководством Toyota.

Несмотря на то, что «Дайхатсу» и ранее входила в состав Toyota Group, этот бренд обладал высокой степенью автономии в разработке своей продукции, отвечая как за недорогие легковушки, так и за малолитражки начального уровня.

Темпы разработки машин Daihatsu были высокими, а затраты низкими, поэтому руководство Toyota старалось не вмешиваться в процессы. Однако все изменилось недавно, когда «Дайхатсу» стал главным фигурантом скандала, связанного с мошенничеством при сертификации автомобилей.

Фото: Daihatsu

Инспекторам, которые вели это дело, удалось обнаружить, что бюджетный суббренд Toyota использовал лазейки, чтобы фальсифицировать данные по краш-сертификации своих машин.

Согласно новому плану Toyota, теперь все будущие разработки Daihatsu будут проверяться руководством концерна: от конструкции до испытаний на долговечность и оценку безопасности.

В «Тойоте» отмечают, что реструктуризация не направлена на отмену бренда Daihatsu или его полное слияние с Toyota Group, а на восстановление доверия к нему рынка. Ликвидировать марку, которая накопила обширный технический опыт и репутацию в сегменте малолитражных автомобилей, никто не собирается.