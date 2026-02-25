ДомойАвтоновости сегодняСкандал меняет все: Toyota возьмет на себя разработку и утверждение новых моделей...

Скандал меняет все: Toyota возьмет на себя разработку и утверждение новых моделей Daihatsu

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
5e9e9a5eec05c4742a0000c0 1
Фото: Daihatsu

После скандала, связанного с мошенничеством при сертификации автомобилей, в котором оказался замешан бренд Daihatsu (дочерняя марка Toyota Group), головная компания реструктурировала деятельность этого автопроизводителя. 

Отныне она будет иметь полный контроль над процессом разработки и сертификации ее новых моделей. Это означает, что все автомобили марки Daihatsu теперь будут проходить более строгую проверку под руководством Toyota.

Несмотря на то, что «Дайхатсу» и ранее входила в состав Toyota Group, этот бренд обладал высокой степенью автономии в разработке своей продукции, отвечая как за недорогие легковушки, так и за малолитражки начального уровня.

Темпы разработки машин Daihatsu были высокими, а затраты низкими, поэтому руководство Toyota старалось не вмешиваться в процессы. Однако все изменилось недавно, когда «Дайхатсу» стал главным фигурантом скандала, связанного с мошенничеством при сертификации автомобилей.

260225 31006 26 BwQfW 1
Фото: Daihatsu

Инспекторам, которые вели это дело, удалось обнаружить, что бюджетный суббренд Toyota использовал лазейки, чтобы фальсифицировать данные по краш-сертификации своих машин. 

Согласно новому плану Toyota, теперь все будущие разработки Daihatsu будут проверяться руководством концерна: от конструкции до испытаний на долговечность и оценку безопасности.

В «Тойоте» отмечают, что реструктуризация не направлена на отмену бренда Daihatsu или его полное слияние с Toyota Group, а на восстановление доверия к нему рынка. Ликвидировать марку, которая накопила обширный технический опыт и репутацию в сегменте малолитражных автомобилей, никто не собирается. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Honda Accord: в ближайшей повестке небольшой рестайлинг и...

В Россию вернули автомобиль, за которым в Германии...

Во Франции рассказали европейцам о новом современном кроссовере...

Toyota начала массово отгружать самый дешевый Land Cruiser...

Микроавтобус особого назначения: как РАФ-2907 обслуживал Олимпиаду-80

Особый McLaren Senna с тюнингом от Lazante продадут...

Самым ненадежным автомобилем 2026 года признан популярный кроссовер...

Новый кроссовер Stellantis от Fiat разживется новомодным вариантом...

Новое поколение популярного бюджетника Honda «похудеет» на 90...

Простой и проходимый внедорожник Toyota вот-вот разживется новым...

Для Tesla Cybertruck придумали трансформер-комплект для кемпинга

Modellista придумала как эффектно «прокачать» новенький Toyota RAV4

Новый Audi Q7 обещает революцию в сегменте премиальных...

Рестайлинговый Lexus NX окажется гораздо агрессивнее предшественника

В Россию вернули кроссовер, который хотят себе почти...

Mitsubishi Pajero нового поколения почти готов к премьере:...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+