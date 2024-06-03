Toyota, Mazda, Honda, Suzuki и Yamaha оказались в центре крупнейшего в их историях скандала

Автомобильную промышленность Японии потряс огромный скандал после того, как Министерство транспорта «страны восходящего солнца» выявило ряд нарушений в процедурах сертификации.

Расследование министерства выявило широко распространенные нарушения у пяти крупных автопроизводителей: Toyota, Mazda, Honda, Suzuki и Yamaha. Как пишут журналисты «Automotive News Europe», они включают в себя фальсификацию тестовых автомобилей, когда производители модифицируют машины, используемые в краш-тестах, для достижения лучших результатов.

Искажение информации об испытаниях, фальсификация или манипулирование данными испытаний по шуму и выбросам для соблюдения нормативных стандартов. Несанкционированные методы испытаний, проведение тестов в нестандартных условиях либо неполучение соответствующих разрешений за отклонения от официальных процедур. Это все то, в чем обвиняют ведущих японских автопроизводителей.

Скандал привлекает особенное внимание к Toyota, которая и без того находится под огромным давлением со стороны акционеров. Недавно компания пережила аналогичные потрясения в своих дочерних марках Daihatsu и Hino Motors, что вызвало вопросы о корпоративной культуре, позволившей таким нарушениям стать обычным явлением.

И на этом проблемы Toyota не заканчиваются. Расследование министерства привело к приостановке продаж трех моделей из-за неадекватных тестов на безопасность. Этот шаг подливает масла в огонь недовольства акционеров, многие из которых призывают руководство взять на себя ответственность за системные проблемы, ставшие причиной кризиса.

Последствия этого скандала, вероятно, скажутся на всей японской автомобильной промышленности. Задержки в производстве почти неизбежны, поскольку компании пересматривают свои процедуры тестирования и решают проблемы с соответствием требованиям.

Что еще более важно, репутация отрасли с точки зрения качества и надежности значительно страдает, что может повлиять на доверие к японским компаниям со стороны клиентов.