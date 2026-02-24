Простой и проходимый внедорожник Toyota вот-вот разживется новым поколением

Пока конкуренты обновляют кроссоверы, Toyota выводит на испытания по-настоящему серьёзную технику. В объективы фотошпионов попал замаскированный прототип нового поколения Toyota Fortuner — рамного семиместного внедорожника, который готовится к смене генерации и обещает сохранить статус одного из самых простых, но при этом проходимых и выносливых игроков в классе.

Компания Toyota готовит новое поколение рамного внедорожника Toyota Fortuner – тестовый прототип модели был в очередной раз замечен во время дорожных испытаний. Судя по опубликованным снимкам, SUV проходит активную фазу доводки перед официальной премьерой.

Несмотря на плотный камуфляж, уже можно заметить, что автомобиль станет более брутальным внешне. Кузов получил более строгие и угловатые формы, что подчеркивает внедорожный характер модели. Ожидается, что новинка сохранит рамную конструкцию и будет построена на той же платформе, что и пикап Toyota Hilux.

По предварительной информации, в моторную гамму войдёт 2,8-литровый турбодизель, дополненный 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Такая установка должна обеспечить не только уверенную тягу, но и улучшенную топливную эффективность.

Сообщается, что внедорожник сможет перевозить более одной тонны груза, а максимальная масса буксируемого прицепа составит около 3,5 тонн.

В перспективе линейку может пополнить и полностью электрическая версия с запасом хода порядка 240 километров.

В салоне ожидается появление цифровой приборной панели и крупного мультимедийного дисплея. Официальная премьера модели пока не объявлена, однако активные испытания свидетельствуют о приближении дебюта этого внедорожника.

Скорее всего его премьера состоится в конце этого – начале следующего года.