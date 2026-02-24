ДомойАвтоновости сегодняПростой и проходимый внедорожник Toyota вот-вот разживется новым поколением

Простой и проходимый внедорожник Toyota вот-вот разживется новым поколением

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
640305791 18035444570781060 2630343021475372908 n 1

Пока конкуренты обновляют кроссоверы, Toyota выводит на испытания по-настоящему серьёзную технику. В объективы фотошпионов попал замаскированный прототип нового поколения Toyota Fortuner — рамного семиместного внедорожника, который готовится к смене генерации и обещает сохранить статус одного из самых простых, но при этом проходимых и выносливых игроков в классе.

Компания Toyota готовит новое поколение рамного внедорожника Toyota Fortuner – тестовый прототип модели был в очередной раз замечен во время дорожных испытаний. Судя по опубликованным снимкам, SUV проходит активную фазу доводки перед официальной премьерой.

Несмотря на плотный камуфляж, уже можно заметить, что автомобиль станет более брутальным внешне. Кузов получил более строгие и угловатые формы, что подчеркивает внедорожный характер модели. Ожидается, что новинка сохранит рамную конструкцию и будет построена на той же платформе, что и пикап Toyota Hilux.

333 2

По предварительной информации, в моторную гамму войдёт 2,8-литровый турбодизель, дополненный 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Такая установка должна обеспечить не только уверенную тягу, но и улучшенную топливную эффективность.

Сообщается, что внедорожник сможет перевозить более одной тонны груза, а максимальная масса буксируемого прицепа составит около 3,5 тонн.

В перспективе линейку может пополнить и полностью электрическая версия с запасом хода порядка 240 километров.

В салоне ожидается появление цифровой приборной панели и крупного мультимедийного дисплея. Официальная премьера модели пока не объявлена, однако активные испытания свидетельствуют о приближении дебюта этого внедорожника.

Скорее всего его премьера состоится в конце этого – начале следующего года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Rushlane, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Особый McLaren Senna с тюнингом от Lazante продадут...

Самым ненадежным автомобилем 2026 года признан популярный кроссовер...

Новый кроссовер Stellantis от Fiat разживется новомодным вариантом...

Новое поколение популярного бюджетника Honda «похудеет» на 90...

Для Tesla Cybertruck придумали трансформер-комплект для кемпинга

Modellista придумала как эффектно «прокачать» новенький Toyota RAV4

Новый Audi Q7 обещает революцию в сегменте премиальных...

Рестайлинговый Lexus NX окажется гораздо агрессивнее предшественника

В Россию вернули кроссовер, который хотят себе почти...

Mitsubishi Pajero нового поколения почти готов к премьере:...

Cybertruck задешево: Ford бросит перчатку Tesla, выпустив пикап...

Новый Subaru Levorg лишится фирменного воздухозаборника на капоте

Следующее поколение Honda HR-V уже не за горами

Chery хочет отобрать покупателей у Ford Everest со...

Король внедорожных минивэнов может дожидаться смены поколения дольше,...

Новый Toyota Fortuner впервые засветился в естественной среде...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+