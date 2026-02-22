Новый Toyota Fortuner впервые засветился в естественной среде обитания

Внедорожник Toyota Fortuner в нынешнем поколении продается с далекого 2015 года. Обновление этой модели датировано 2020-м годом.
Запоздалая смена генерации популярного рамного вездехода запланирована на ближайшие 12-15 месяцев. А пока «Тойота» начинает испытания нового «Удачника».
Об этом свидетельствуют первые фотографии прототипов этих внедорожников, сделанных очевидцами на производственной родине этой модели в Таиланде (оттуда, кстати, Fortuner в свое время поставлялся в Россию).
Пока никаких полноценных ответов на то, как будет выглядеть этот внедорожник в новом поколении, эти снимки не дают из-за одного ракурса съемки и обилия камуфляжной маскировки. Но одно можно сказать точно, корма нового Fortuner обещает крупные перемены с предшественником.
Сквозь пленку проглядываются совершенно другие задние фонари, новая дверь багажника и полностью перелицованный задний бампер.
Чего ждать от технической стороны нового Toyota Fortuner пока неизвестно, но, вероятнее всего, машина снова будет опираться на платформу пикапа Hilux (IMV).
Тот утилитарник недавно сменил поколение и получил гибридную силовую установку на базе 2,8-литрового дизельного турбомотора мощностью 204 лошадиные силы. Ассистирует ей электрический довесок на 16 л.с. и компактная батарея. Коробка передач – «механика» или «автомат». Привод – задний или полный (подключаемый типа Парт-Тайм).
Ожидается, что то же самое оснащение будет реализовано в случае с Toyota Fortuner новой генерации.
Напомним, ранее в этом году умельцы из Таиланда научились переделывать актуальные Toyota Fortuner в машины нового поколения. Для этого используются кастомные кузовные панели и пластиковые детали, скопированные со свежего пикапа Hilux.