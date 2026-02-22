Новый Toyota Fortuner впервые засветился в естественной среде обитания

Фото: соцсети

Внедорожник Toyota Fortuner в нынешнем поколении продается с далекого 2015 года. Обновление этой модели датировано 2020-м годом.

Запоздалая смена генерации популярного рамного вездехода запланирована на ближайшие 12-15 месяцев. А пока «Тойота» начинает испытания нового «Удачника».

Фото: соцсети

Об этом свидетельствуют первые фотографии прототипов этих внедорожников, сделанных очевидцами на производственной родине этой модели в Таиланде (оттуда, кстати, Fortuner в свое время поставлялся в Россию).

Пока никаких полноценных ответов на то, как будет выглядеть этот внедорожник в новом поколении, эти снимки не дают из-за одного ракурса съемки и обилия камуфляжной маскировки. Но одно можно сказать точно, корма нового Fortuner обещает крупные перемены с предшественником.

Сквозь пленку проглядываются совершенно другие задние фонари, новая дверь багажника и полностью перелицованный задний бампер.

Фото: соцсети

Чего ждать от технической стороны нового Toyota Fortuner пока неизвестно, но, вероятнее всего, машина снова будет опираться на платформу пикапа Hilux (IMV).

Тот утилитарник недавно сменил поколение и получил гибридную силовую установку на базе 2,8-литрового дизельного турбомотора мощностью 204 лошадиные силы. Ассистирует ей электрический довесок на 16 л.с. и компактная батарея. Коробка передач – «механика» или «автомат». Привод – задний или полный (подключаемый типа Парт-Тайм).

Ожидается, что то же самое оснащение будет реализовано в случае с Toyota Fortuner новой генерации.

Напомним, ранее в этом году умельцы из Таиланда научились переделывать актуальные Toyota Fortuner в машины нового поколения. Для этого используются кастомные кузовные панели и пластиковые детали, скопированные со свежего пикапа Hilux.