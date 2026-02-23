Новый Subaru Levorg лишится фирменного воздухозаборника на капоте

Subaru готовит масштабную модернизацию универсала Levorg – модели, которая неплохо продается как на японском рынке, так и на других под именем WRX Wagon. На днях СМИ опубликовали первые фотографии тестового «Леворг» нового поколения, который удивил отсутствием у него одной важной детали.
Машина лишилась культового воздухозаборника на капоте, что может значить лишь одно – оригинальный турбированный мотор Subaru больше не будет использоваться в этой модели, которую заменит гибридная система S:HEV, обещающая чудеса экономичности, но при этом высокие динамические характеристики.
Отсутствие фирменного воздухозаборника лишает визуальную сторону универсала спортивных мотивов прошлых лет, придавая ему более семейный вид.
Что касается других важных изменений в его внешности, автомобиль приобретет горизонтальную радиаторную решетку, а его дизайн фар окажется близок к стилю концепта Performance-B STI.
Внутри реформенного «Леворг» ждут повышение технологичности за счет новой 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов и 11,6-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы.
Машина должна прибавить в шумоизоляции (внутри может стать тише на 39% в сравнении с предшественницей), а также с точки зрения жесткости кузова на скручивание (благодаря усовершенствованной технологии сварки).
Японские СМИ предполагают, что следующее поколение Levorg получит совершенно новую силовую установку, отказавшись от оригинального турбированного двигателя и используя вместо него гибридную систему S:HEV, которая сочетает 2,5-литровый атмосферный ДВС с электромотором и фирменным симметричным полным приводом.
В этом случае средний расход топлива составит примерно 5-литров на 100 км, что сделает автомобиль более экономичным.
Официальная премьера нового Subaru Levorg намечена на осень этого года.