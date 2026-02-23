Новый Subaru Levorg лишится фирменного воздухозаборника на капоте

Subaru готовит масштабную модернизацию универсала Levorg – модели, которая неплохо продается как на японском рынке, так и на других под именем WRX Wagon. На днях СМИ опубликовали первые фотографии тестового «Леворг» нового поколения, который удивил отсутствием у него одной важной детали.

Машина лишилась культового воздухозаборника на капоте, что может значить лишь одно – оригинальный турбированный мотор Subaru больше не будет использоваться в этой модели, которую заменит гибридная система S:HEV, обещающая чудеса экономичности, но при этом высокие динамические характеристики.

Отсутствие фирменного воздухозаборника лишает визуальную сторону универсала спортивных мотивов прошлых лет, придавая ему более семейный вид.

Тестовый прототип нового Subaru Levorg

Что касается других важных изменений в его внешности, автомобиль приобретет горизонтальную радиаторную решетку, а его дизайн фар окажется близок к стилю концепта Performance-B STI.

Внутри реформенного «Леворг» ждут повышение технологичности за счет новой 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов и 11,6-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы.

Машина должна прибавить в шумоизоляции (внутри может стать тише на 39% в сравнении с предшественницей), а также с точки зрения жесткости кузова на скручивание (благодаря усовершенствованной технологии сварки).

Система Subaru S:HEV

Японские СМИ предполагают, что следующее поколение Levorg получит совершенно новую силовую установку, отказавшись от оригинального турбированного двигателя и используя вместо него гибридную систему S:HEV, которая сочетает 2,5-литровый атмосферный ДВС с электромотором и фирменным симметричным полным приводом.

В этом случае средний расход топлива составит примерно 5-литров на 100 км, что сделает автомобиль более экономичным.

Официальная премьера нового Subaru Levorg намечена на осень этого года.