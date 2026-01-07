ДомойАвтоновости сегодняНовый Subaru Levorg удивит агрессивным видом и характером

Новый Subaru Levorg удивит агрессивным видом и характером

Текст: Алексей Шмидт
Опубликованы первые рендеры популярного универсала Subaru в новом поколении

Второе поколение универсала Subaru Levorg дебютировало в 2020 году и по-прежнему очень популярно. Но недавно появилась информация о том, что японский автопроизводитель готовит его преемника. 

Ожидается, что его дебют состоится в первой половине 2027 года, а дизайн, вероятно, будет основан на концепте Performance-E STI, представленном на автосалоне Japan Mobility Show прошлой осенью.

Судя по первому рендеру, опубликованному в японской прессе, экстерьер нового Levorg приобретет более агрессивный вид. Машине могут достаться очень узкие фары, другая форма крыльев, спортивные бамперы, новые задние фонари и спойлер на крышке багажника.

Subaru Levorg нового поколения (спекулятивный рендер)

Линейка силовых агрегатов нового «Леворг», по слухам, будет состоять из 2,5-литрового турбогибрида S:HEV и 2,4-литрового ДВС без электрического довеска. Симметричная система полного привода будет модернизирована, а подвеска адаптирована под улучшенную управляемость.

Колесная база универсала должна увеличиться, обеспечив пассажиров заднего ряда большим пространством для ног и багажа. 

От автомобиля ждут существенного улучшения топливной экономичности в бензиново-электрическом варианте S:HEV. Средний расход горючего может достигнуть 5-литров на 100 км. 

Что касается порядка цен, то японские СМИ ожидают от машины стоимостный диапазон от 4 миллионов до 5 миллионов иен (2 миллиона 60 тысяч – 2 миллиона 575 тысяч рублей).

Фото:Goo-net

