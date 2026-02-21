Новый Nissan Skyline возродится с «механикой», ДВС и задним приводом

ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Skyline возродится с «механикой», ДВС и задним приводом

Алексей Шмидт
Алексей Шмидт
Фото: BestCarWeb

Skyline является классическим автомобилем, который считается символом Nissan. Вопросы его дальнейшего существования поднимались неоднократно, но недавно глава «Ниссан» фактически подтвердил планы на «Скайлайн» новой генерации. 

Что это может быть за автомобиль, накануне рассказали инсайдеры из японского популярного портала «BestCarWeb».

Ожидается, что габариты кузова нового Nissan Skyline будут соответствовать стандартным размерам седанов D-сегмента. Длина реформенной 4-дверки составит 4750 мм, ширина – 1880 мм, а высота 1400 мм. 

Фото: BestCarWeb

Автомобилю пророчат не только двигатель внутреннего сгорания (несмотря на начальные слухи об электрификации), но и механическую коробку передач.

Японские СМИ пишут о 6-ступенчатой МКПП, которая составит связку 3-литровому турбированному мотору V6 от нынешней модели 400R. Привод – задний. Мощностные характеристики пока находятся под занавесой тайны, но, вероятно, Nissan постарается улучшить производительность этой модели и ее динамику.

Фото: BestCarWeb

Ранее независимые дизайнеры демонстрировали потенциальный внешний вид нового Skyline, судя по которому этот седан ждет появление двухуровневой оптики спереди, широкого воздухозаборника, интегрированного в спортивный бампер, а также задних фонарей с круглой световой подписью. 

Возрождение нового «Скайлайна», по слухам, ждут уже в 2027 году. 

