Новое поколение Nissan Skyline сохранит наследие предшественников

Один из самых долгоиграющих японских автомобилей – Nissan Skyline – готовится к шагу в новое поколение.

Первоначально считалось, что новая генерация этой модели окажется чистым электромобилем, но, похоже, недавнее падение спроса на «электрички» отбило у сталкивающегося с финансовыми трудностями «Ниссан» превращать «Скайлайн» в батарейную 4-дверку.

Вместо этого руководство компании рассматривает вариант выпуска нового Skyline с переходными характеристиками, который сохранит ДВС, но получит современный спортивный дизайн с рядом отсылок к предшественникам. Что самое интересное, он не окажется даже гибридом.

Неофициальный рендер нового Nissan Skyline

Японские инсайдеры пишут, что в проекте этой модели дизайнеры Nissan хотят добиться преемственности. Автомобиль наделят узкой двухуровневой оптикой, большим воздухозаборником в бампере, угловатыми линиями кузова и задним кластером светотехники с имитацией классических четырех круглых светодиодных фонарей.

Неофициальный рендер нового Nissan Skyline

В подкапотном пространстве машины, по слухам, должен разместиться бензиновый мотор V6 с двумя турбонагнетателями. Агрегатировать его хотят с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Официальная премьера нового Nissan Skyline может состояться ближе к 2027 году.