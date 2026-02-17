ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Duster может стать кросс-купе: в Dacia уже рассматривают такую возможность

Кроссовер Duster может стать кросс-купе: в Dacia уже рассматривают такую возможность

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Renault Duster coupe 800x427 1 2

Мировой автомобильный рынок переживает нестабильные времена. И бюджетный бренд Dacia, которым владеет Renault, похоже, готов начать осваивать новые горизонты с оглядкой на растущую популярность купе-кроссоверов.

Согласно последним слухам, пришедшим из Европы, румынский суббренд «Рено» рассматривает возможность выпуска купе-версии своего культового «паркетника» Duster. Такой автомобиль, если верить первым спекулятивным рендерам, будет отличаться более покатой линией крыши.

Хотя официального подтверждения этой информации пока нет, спекуляции на эту тему активизировались еще в прошлом году, когда в продажу вышел совершенно новый кроссовер Dacia Bigster. 

Renault Duster coupe 800x427 1 1
Рендер нового Dacia Duster Coupe

Впрочем, путь к разработке Duster Coupe вряд ли будет легким. В настоящее время Dacia активно сосредоточила свои усилия на запуске семейства моделей C-Neo, которые должны включить в себя седан и универсал.

Проект уже находится на продвинутой стадии разработки и может сильно повлиять на сроки запуску потенциального кросс-купе, замедлив его выход на рынок. 

Ни о каких технических подробностях этого проекта говорить сейчас не приходится, но, скорее всего, купеобразный Duster будет построен на той же платформе, что и классический кроссовер – CMF-B, а в его линейку двигателей для унификации и сокращения затрат войдут те же самые моторы, что положены действующему третьему поколению этой модели.

Если это окажется действительно так, то комплектовать новый Duster Coupe будут малообъемными бензиновыми и газовыми двигателями, а также мягко-гибридными и гибридными силовыми установками мощностью до 140 лошадиных сил.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Auto-Moto/Julien Jodry

Читайте также:

Последние новости:

Чешский убийца Hyundai Creta и Haval Jolion добрался...

Почему Lada Niva до сих пор не знает,...

Небольшой грузовичок Daihatsu стал уютной микро-квартирой на колесах,...

Обслуживать автомобили становится все сложнее: машины стали ломаться...

Создан идеальный автодом для любителей охоты и рыбалки...

Найден редкий Ferrari, пропавший без вести 6 десятилетий...

Toyota Crown празднует 70-летие: новая серия с роскошными...

Японцы выпрашивают «королеву седанов» обратно на родной рынок

Subaru готовит революцию: единственный 8-местный кроссовер изменится до...

Новый минивэн BMW для больших семей примерил облик...

Двойник Renault Twingo из Румынии: как он будет...

Самый качественный минивэн в мире начали продавать в...

Семиместный корейский кроссовер представлен в обновленном виде

Роскошный корейский седан, конкурирующий с Audi, BMW и...

Новый Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

Популярный рамный внедорожник Suzuki продолжает совершенствоваться

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+