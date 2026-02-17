Кроссовер Duster может стать кросс-купе: в Dacia уже рассматривают такую возможность

Мировой автомобильный рынок переживает нестабильные времена. И бюджетный бренд Dacia, которым владеет Renault, похоже, готов начать осваивать новые горизонты с оглядкой на растущую популярность купе-кроссоверов.

Согласно последним слухам, пришедшим из Европы, румынский суббренд «Рено» рассматривает возможность выпуска купе-версии своего культового «паркетника» Duster. Такой автомобиль, если верить первым спекулятивным рендерам, будет отличаться более покатой линией крыши.

Хотя официального подтверждения этой информации пока нет, спекуляции на эту тему активизировались еще в прошлом году, когда в продажу вышел совершенно новый кроссовер Dacia Bigster.

Рендер нового Dacia Duster Coupe

Впрочем, путь к разработке Duster Coupe вряд ли будет легким. В настоящее время Dacia активно сосредоточила свои усилия на запуске семейства моделей C-Neo, которые должны включить в себя седан и универсал.

Проект уже находится на продвинутой стадии разработки и может сильно повлиять на сроки запуску потенциального кросс-купе, замедлив его выход на рынок.

Ни о каких технических подробностях этого проекта говорить сейчас не приходится, но, скорее всего, купеобразный Duster будет построен на той же платформе, что и классический кроссовер – CMF-B, а в его линейку двигателей для унификации и сокращения затрат войдут те же самые моторы, что положены действующему третьему поколению этой модели.

Если это окажется действительно так, то комплектовать новый Duster Coupe будут малообъемными бензиновыми и газовыми двигателями, а также мягко-гибридными и гибридными силовыми установками мощностью до 140 лошадиных сил.