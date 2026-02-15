Длинный Logan и современный аналог Largus: новые модели Dacia показаны без камуфляжа

ДомойАвтоновости сегодняДлинный Logan и современный аналог Largus: новые модели Dacia показаны без камуфляжа

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
В конце года модельный ряд компании Dacia, входящей в состав Renault Group, пополнится двумя совершенно новыми моделями – седаном и универсалом. Проект носит имя C-Neo, а его производные сейчас активно обкатываются на европейских дорогах общего пользования. 

Премьера таких машин, по слухам, состоится на Парижском автосалоне осенью этого года. А пока французский журнал «Automobile-Magazine» пытается понять, как будут выглядеть такие автомобили без камуфляжа.

На днях это издание опубликовало первые рендеры седана и универсала C-Neo, которые, как ожидаются, будут представлять собой «растянутый» Logan и вместительный семейный автомобиль – аналог Dacia Logan MCV, который много лет назад лег в основу российского Lada Largus.

2870d2c1787e9a14a0bb5a8a64a3008e071a4e35
Рендер нового седана Dacia C-Neo

Обе машины должны получить общий фирменный стиль, заданный еще во времена дебюта Duster 3 поколения и большого кроссовера Bigster.

Обе модели обещают примерить одинаковое оформление передних частей кузова с узкими фарами, C-образными блоками дневных ходовых огней и решеткой радиатора с хромированным декором. Ручки задних дверей в случае с машинами окажутся спрятаны в стойки кузова.

Длина седана может составить 4,6-метра, то есть он будет примерно на 0,2-метра длиннее актуального Dacia Logan. 

40caeabfb6149c6f474c5e2a536e16b7d5930294
Рендер нового седана Dacia C-Neo

Другим типом кузова этой модели станет универсал, позиционирующийся как дешевый аналог Skoda Octavia Combi. 

Сведения о технической стороне моделей пока не приводятся, но известно, что в их основе будет лежать платформа CMF-B. Это та же самая «тележка», на которой построены современные бестселлеры Dacia Duster и Bigster.

В продажу новые модели проекта Dacia С-Neo должны поступить в 2027 году.

ИСТОЧНИК:Automobile-Magazine

