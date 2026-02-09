ДомойАвтоновости сегодняDuster «на максималках» разбивает своих конкурентов в Европе

Duster «на максималках» разбивает своих конкурентов в Европе

Dacia Bigster оказался популярнее в «Старом Свете», чем многие местные бестселлеры

Осенью 2024 года румынский суббренд Renault – компания Dacia – представила новый кроссовер Bigster. Автомобиль был построен на той же платформе, что и Duster, но выделился на его фоне увеличенными размерами и более продвинутым оснащением.

В продажу в Европе «Бигстер» поступил в начале 2025 года и быстро завоевал популярность среди местных покупателей. Причем такую, что ему удалось обойти на старосветском рынке многих конкурентов.

Фото: Dacia

Согласно официальным данным, раскрытым Dacia, за прошедший год объем продаж Bigster в Европе составил 67 тысяч 573 машины. Большой кроссовер-родственник Duster сумел опередить по этому показателю такие бестселлеры как Volkswagen Tiguan и Renault Austral.

Фото: Dacia

Напомним, в базовой версии Bigster оценен в странах ЕС минимум в 24 тысячи 990 евро (от 2,3-миллиона рублей).

Уже в стартовой комплектации эта модель оборудуется цифровой комбинацией приборов и 10,1-дюймовым центральным дисплеем мультимедийной системы, не говоря уже о камере заднего вида, круиз-контроле и полноценном наборе электронных водительских помощников. 

Машина продается в мягко-гибридной, гибридной и газовой версиях. Привод можно выбирать между передним или полным (с отдельным электромотором на задней оси). 

Фото:Dacia

