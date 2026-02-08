Дилеры описывают новый рамный внедорожник Nissan как «очень агрессивный и мускулистый»

ДомойАвтоновости сегодняДилеры описывают новый рамный внедорожник Nissan как «очень агрессивный и мускулистый»

Алиса Шашкова
К официальному дебюту готовится возрожденный вездеход Xterra

В начале 2000-х в гамму моделей Nissan вошел рамный вездеход Xterra, отличающийся превосходными внедорожными возможностями. В прошлом году подтвердилась информация о планах Nissan возродить эту модель, сделав конкурентом популярных внедорожников Toyota.

По слухам, на этой неделе руководство «Ниссан» провело встречу с дилерами в Штатах, где показало первые изображения «ИксТерры». И если верить комментариям официальных лиц, которые смогли оценить дизайн машины, она получится очень «агрессивной и мускулистой», но при этом сохранит ДНК оригинала.

Ожидается, что Xterra будет возрождена и построена на платформе нового поколения пикапа Frontier. Благодаря рамной конструкции внедорожник должен сохранить свои выдающиеся качества, демонстрируемые на бездорожье.

Автомобиль сможет преодолевать сложные участки местности без каких-либо сложностей и поборется за покупателей с внедорожниками Toyota.

Копия 40759 e135da9eb2da724a393ca3d7e9fc8c0e 1

Ранее в интернете активно обсуждались спекулятивные рендеры нового Nissan Xterra (изображения выше), на которых машина выделялась угловатой формой кузова, массивными рейлингами на крыше и грубыми, но динамичными линиями.

Что касается силовых агрегатов, инсайдеры предполагают, что машине достанется двигатель V6, который больше всего соответствует вкусам потребителей североамериканского рынка.

В то же время модель явно будет следовать тенденции электрификации и предложит подключаемую гибридную силовую установку, которая обеспечит ей запас хода на чистой электротяге и высокий крутящий момент.

Запустить в продажу новый внедорожник Nissan Xterra собираются в 2028 году.

Фото:Digimods Design/YouTube

