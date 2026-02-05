Новый «король бездорожья» от Nissan появится в 2028 году

В прошлом году начали ходить слухи о планах Nissan возродить имя Xterra для своего нового внедорожника, который станет одной из самых проходимых моделей японского автопроизводителя в истории.

Накануне эти спекуляции фактически подтвердил гендиректор компании Иван Эспиноса, заявив, что «Nissan вернулся» и готов подтвердить свои слова делом.

Вчера на специальном секретном мероприятии, организованном для североамериканских дилеров, был представлен новый Nissan Xterra, а также были подтверждены другие внедорожные проекты компании.

Рендер нового Nissan Xterra

Издание «Drive» утверждает, что модель «ИксТерра» появится во второй половине 2028 года, а следом за ней последуют свежие Pathfinder, Frontier и Infiniti QX60.

Все автомобили будут использовать рамную конструкцию и производиться в Штатах, чтобы избежать пошлин и снизить затраты.

Для Xterra уже подтверждено наличие электрифицированной силовой установки. Ожидается, что нечто подобное будет предложено и для других новых внедорожных проектов «Ниссан», но технические характеристики этих силовых агрегатов пока держатся в строгом секрете.

Ранее сообщалось, что новый Nissan Xterra будет оснащен 2-ступенчатой раздаточной коробкой с режимом 4Lo, что должно сделать из него настоящего «короля бездорожья».

Для машины обещают брутальный дизайн с обилием резких линий, высокий дорожный просвет и наличие ярких цветов кузова.