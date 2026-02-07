Бюджетный грузовичок Toyota стал комфортабельным гостиничным номером с кухней, спальней и санузлом

Японский рынок кемперов расширяется без остановки в ответ на огромный спрос на такой вид техники в «Стране восходящего солнца». Недавно очередным пополнением в нем оказалась модель Liberty 52RE i, представляющая совершенно новый автодом, разработанный местной фирмой Annex Camping Car.

Дом на колесах основан на популярном коммерческом бюджетном грузовичке Toyota Camroad. Его длина составляет 5,2-метра, ширина – 2,1-метра, а высота – 2,9-метра.

Фото: Response

Жилой модуль этого кемпера задает комфортную атмосферу, сравнимую со стационарным гостиничным номером, за счет особой отделки из дерева и необычного внутреннего освещения.

Фото: Response

В планировку автодома входит гостиная со складным столом и L-образным диваном, простая кухня, а также санузел с туалетом, раковиной и душевой кабиной.

Фото: Response

Когда придет время ложиться спать, организовать спальное место можно будет просто сложив стол и разложив диван. Дополнительная выдвижная кровать установлена в передней части салона. В итоге ночевать внутри Liberty 52RE i сможет с комфортом до пяти человек.

Фото: Response

Фото: Response

Жилой отсек спроектирован таким образом, чтобы быть удобным в том числе с точки зрения мест для хранения вещей.

При желании заказчики смогут доукомплектовывать кемпер телевизором, кондиционером, микроволновой печью и 85-литровым холодильником. За питание этой бытовой техники будет отвечать аккумулятор емкостью от 2400 до 9600 Вт/ч, который сможет заряжаться от ультратонкой солнечной панели мощностью 420 Вт на крыше.

Цена нового автодома на базе Toyota Camroad уже известна. За такие машины будут просить в Японии от 15 миллионов 771 тысячи иен (эквивалентно примерно 7,7 миллионам рублей).