Toyota Camroad трансформировался в роскошный гостиничный номер на колесах

Японская фирма Direct Cars, специализацией которой является разработка кемперов под заказ, объявила о расширении своей модельной линейки. К нынешним Ninja, BR75-G и Trip Black Edition вскоре присоединится компактный автодом Katana.

Разработчики модели заявляют, что концепция этого дома на колесах основана на «духе приключений пустынных кочевников».

Кемпер Katana на базе Toyota Camroad

Кемпер построен на базе Toyota Camroad. Его длина составляет 4,9-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,8-метра. Кузов окрашен в цвет хаки и дополнен силовыми бамперами спереди и сзади.

Кроме того, «Катана» оснащена такими опциями как выдвижная боковая палатка и боковые багажные полки, а также нишами для хранения канистр снаружи.

Внутри автодом выглядит как подобие небольшого, но роскошного гостиничного номера. Интерьер щеголяет отделкой из коричневого дерева, серой ткани и черной кожи, а на полу выстелен паркет.

Жилой отсек сзади оборудован раскладными 2-ярусными кроватями и еще одной раскладной кроватью в передней части салона. В арсенал японского кемпера также входит: кондиционер, 32-дюймовый телевизор, холодильник с морозильной камерой и раковина.

Потребности в электропитании бортовых систем внутри обеспечиваются литий-ионным аккумулятором на 400 Ач.

Автодом спроектирован с учетом множества мест для хранения вещей как внутри, так и снаружи, а также имеет двойную конструкцию дверей сзади, что удобно для размещения крупных или длинных предметов.

Приводит в движение новый автодом Katana 3-литровый дизельный мотор, работающий в паре с АКПП и системой полного привода. Ценник на кемпер объявят в ближайшие недели. Продавать его собираются исключительно в Японии.