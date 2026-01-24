ДомойАвтоновости сегодняToyota Camroad трансформировался в роскошный гостиничный номер на колесах

Toyota Camroad трансформировался в роскошный гостиничный номер на колесах

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Представлен новый кемпер Katana

Копия c58f177d ce30 4a79 a6a2 e8330e122862 1

Японская фирма Direct Cars, специализацией которой является разработка кемперов под заказ, объявила о расширении своей модельной линейки. К нынешним Ninja, BR75-G и Trip Black Edition вскоре присоединится компактный автодом Katana. 

Разработчики модели заявляют, что концепция этого дома на колесах основана на «духе приключений пустынных кочевников». 

1753c910 abe6 4785 9874 a77a0ecea7e5 1
Кемпер Katana на базе Toyota Camroad

Кемпер построен на базе Toyota Camroad. Его длина составляет 4,9-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,8-метра. Кузов окрашен в цвет хаки и дополнен силовыми бамперами спереди и сзади.

Кроме того, «Катана» оснащена такими опциями как выдвижная боковая палатка и боковые багажные полки, а также нишами для хранения канистр снаружи.

directcars katana04 1

Внутри автодом выглядит как подобие небольшого, но роскошного гостиничного номера. Интерьер щеголяет отделкой из коричневого дерева, серой ткани и черной кожи, а на полу выстелен паркет.

cccff34b 9e84 4ac8 aabd 78ad21a1e35c

Жилой отсек сзади оборудован раскладными 2-ярусными кроватями и еще одной раскладной кроватью в передней части салона. В арсенал японского кемпера также входит: кондиционер, 32-дюймовый телевизор, холодильник с морозильной камерой и раковина. 

Потребности в электропитании бортовых систем внутри обеспечиваются литий-ионным аккумулятором на 400 Ач.

directcars katana03 1

Автодом спроектирован с учетом множества мест для хранения вещей как внутри, так и снаружи, а также имеет двойную конструкцию дверей сзади, что удобно для размещения крупных или длинных предметов.

Приводит в движение новый автодом Katana 3-литровый дизельный мотор, работающий в паре с АКПП и системой полного привода. Ценник на кемпер объявят в ближайшие недели. Продавать его собираются исключительно в Японии.

Фото:Direct Cars

