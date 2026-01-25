Aletta: еще один мини-автодом на базе малыша Toyota Camroad

Недавно мы рассказывали о новом кемпере Katana от японской компании Direct Cars, который базируется на модели Toyota Camroad, а теперь пришел черед немного другого проекта от незвестной сторонней фирмы, именованного Aletta.

Aletta также опирается на компактный грузовичок «Тойоты». И при длине всего 4,9-метра способна уместить для сна до пяти человек.

Ограничения по габаритам машин в Японии имеют фундаментальное значение, особенно в сегменте популярных кей-каров. Подобное правило касается и автодомов, поэтому их также стремятся сделать как можно более компактными, но не в ущерб удобству и вместительности. И часто у японцев это получается почти идеально.

Кемпер Aletta приводится в движение 3-литровым турбомотором мощностью 163 или 190 лошадиных сил в зависимости от версии, и может похвастаться наличием как переднеприводной, так и полноприводной модификации.

Коробкой передач в нем служит безальтернативный «автомат». Но самое важное находится не под капотом, а в жилом отсеке.

Внутри можно обнаружить хорошо спроектированное и спланированное пространство, где не хватает только отдельной ванной с туалетом и электроплиты. Зато можно рассчитывать на наличие кухонной зоны с холодильником, раковиной, микроволновой печью, а также сразу пяти спальных мест и кондиционера.

Сзади, прямо над багажником, располагается нечто, напоминающее 2-спальную кровать, кухонные сиденья можно трансформировать в одиночное спальное место, а над кабиной водителя предусмотрена еще одна двуспалка прямоугольной формы.

Для сравнения, большинство кемперов таких размеров в Японии предлагают всего 2 спальных места, поэтому Aletta сильно выделяется на их фоне своей вместительностью.

Что касается стоимости, то новый автодом на базе Toyota Camroad оценен в 11 миллионов 673 тысячи иен. При пересчете на российскую валюту это около 5,6-миллиона рублей.

Машина уже доступна для покупателей, но предлагать ее, разумеется, будут только в Японии.