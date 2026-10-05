Японцы показали ретро-кемпер для двоих на базе Toyota с деревянным салоном

Компания Direct Cars представила кемпер Retreat Anniversary II на базе широкого Toyota Hiace DX. Автомобиль получил полноценный жилой салон с отделкой из натурального дерева, U-образным диваном-кроватью и выдвижной кухонной мойкой, а за комфорт в жаркую погоду отвечают 12-вольтовая система охлаждения и литий-ионный аккумулятор емкостью 200 А/ч. Цена кемпера уже объявлена.

Автодом Retreat Anniversary II построен на базе Toyota Hiace DX с широким средним кузовом. Благодаря ширине исходного автомобиля разработчикам удалось создать просторный салон, чего не могут предложить пассажирские минивэны вроде Noah или Voxy. Кемпер рассчитан на пять человек во время поездки и предусматривает два спальных места.

Интерьер выполнен в теплом ретро-стиле с большим количеством натурального дерева и деревянным напольным покрытием. Кухонная зона получила водостойкие выдвижные ящики и большой отсек для хранения вещей.

За водительским сиденьем расположена зона приготовления пищи с выдвижной мойкой. Ее можно вынести за пределы кузова, открыв заднюю дверь. Благодаря этому готовить еду и мыть посуду можно непосредственно снаружи автомобиля.

Задняя часть салона отведена под трансформируемую зону отдыха. Полностью плоский матрас используется как спальное место, а центральную секцию можно поднять, сформировав спинку. В результате получается U-образный диван. Под столешницей и в задней части предусмотрены крупные ящики, позволяющие разместить вещи без захламления салона.

В стандартное оснащение кемпера входит холодильник, рассчитанный на эксплуатацию в движении и устойчивый к вибрациям. Электрическая система включает литий-ионный аккумулятор на 200 А/ч, инвертор мощностью 1500 Вт, систему зарядки во время движения, возможность подключения внешнего источника питания и светодиодные прожекторы.

Внешность можно изменить с помощью комплекта передней части стоимостью от 580 тысяч иен (примерно 310 тысяч рублей по нынешнему курсу). В него входят квадратные двойные фары в стиле 1980-х годов, которые придают Hiace ретро-современный облик.

Для кемпера также предлагается комплект навигационной системы за 330 тысяч иен (без малого 175 тысяч рублей). Комплект алюминиевых дисков и шин стоит от 174 тысяч иен (около 92 тысяч рублей), обогреватель для переднего колеса – 220 тысяч иен (примерно 115 тысяч рублей), а защитная пленка на задние пять стекол – 55 тысяч иен (порядка 30 тысяч рублей).

Базовая цена Toyota Hiace Retreat Anniversary II с приводом на два колеса составляет 6 миллионов 590 тысяч иен (порядка 3,5 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту). Версия с полным приводом обойдется покупателю в 6 миллионов 890 тысяч иен (примерно 3,65 миллиона рублей по курсу ЦБ РФ на 5 октября).

Toyota Hiace ранее уже ложился в основу необычных японских кемперов. Недавно мы рассказывали о том, что японские умельцы переделали эту машину в 6-местный кемпер с интерьером из сосны.