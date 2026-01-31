ДомойАвтоновости сегодняАмериканцы без ума от нового Toyota RAV4: дилеры завышают цены и обманывают...

Американцы без ума от нового Toyota RAV4: дилеры завышают цены и обманывают покупателей

Новое поколение SUV-бестселлера «Тойоты» вызвало бурные дискуссии в интернете

toyota rav4 1271032 1

Прошлой весной Toyota представила новое поколение своего кроссовера-бестселлера RAV4. Машина значительно изменилась внешне и внутренне, а также технически, поступив в продажу в США в конце 2025 года.

За океаном официальные цены на новый «РАВ4» варьируются от 31 тысячи 900 до 48 тысяч 685 тысяч долларов (2,4 – 3,7 миллиона рублей), но ажиотажный спрос привел к тому, что дилеры начали завышать стоимость таких кроссоверов и вводить покупателей в заблуждение.

toyota rav4 1271030 1

Как утверждают американские СМИ, некоторые местные автосалоны продают «топовую» комплектацию RAV4 Limited с гибридной силовой установкой, которая по РРЦ стоит 43 тысячи 300 долларов (3,3 миллиона рублей) значительно дороже – за 52 тысячи 857 долларов (более 4 миллионов рублей).

Дилеры подчеркивают, что в эту цену включены дополнительные опции на 4 тысячи 700 долларов с их установкой за 295 долларов, но даже это не объясняет столь высокую разницу между официальным прайсом на машину и тем, что они просят за автомобиль в своих шоу-румах.

toyota rav4 1271035 1

Аналогичное завышение цен наблюдалось при запуске в США новых генераций других популярных автомобилей Toyota, в том числе Land Cruiser и Tacoma.

Такое поведение дилеров тогда было связано с недостаточным предложением, не покрывающим спрос, но в конечном счете ажиотаж вокруг машин постепенно спадал и цены возвращались к тем, что заявляла сама «Тойота». 

Сейчас новые Toyota RAV4 можно приобрести даже в России. В конце января мы рассказывали о том, сколько стоят такие машины на нашем рынке.

